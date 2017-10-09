Лев: «Не каждая команда способна одержать десять побед подряд»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил концентрацию своих футболистов, которые смогли одержать десять побед подряд в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

«Поздравляю своих ребят. Десятая победа подряд в группе показывает, что они всегда держат концентрацию на высоком уровне. Не каждая команда способна на такое. Для нас не бывает разницы, кто соперник.

В первом тайме не смогли хорошо сыграть, действовали медленно и допускали технические ошибки. Мы часто отдавали мяч вратарю. От нас все ждут хорошего выступления, но молодым ребятам нужно время. После перерыва сумели показать то, что хотели. Сыграли так, что голы обязательно должны были случиться.

После первого гола защитники стали действовать медленнее и в результате, Азербайджан мог атаковать. А наши игроки тяжело передвигались. Мы торопились забить. Во втором тайме эту проблему решить удалось. Когда игра в обороне получается, то и атакующая линия лучше принимает мяч», – заявил тренер.

Заключительный матч группы С отборочного этапа чемпионата мира-2018 Германия – Азербайджан закончился со счетом 5:1.