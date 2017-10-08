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    Тарасов поблагодарил сборную Южной Кореи за автоголы

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов дал оценку ирге национальной команды в контрольном матче с Южной Кореей (4:2). Футболист остался недоволен потерей концентрации в концовке матча.

    «У всех хорошее настроение, потому что добились положительного результата. О нюансах игры мы поговорим завтра, думаю, тренер скажет, почему мы пропустили в концовке два гола. Думаю, пропустили из-за потери концентрации. Скажу честно, мы не должны так играть. Нужно до конца доводить игру и не пропускать такие голы.

    Лучшая ли это игра сборной России при Черчесове? Сложно сказать. Неважно, какой счет, главное, что выиграли.

    С автоголами немножко повезло. Спасибо Южной Корее за это. Честно, не припомню такого, чтобы один игрок два автогола забивал. Футболиста запомнил, но фамилию не выучу», — сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2017 11:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Папа Арсена 8 октября 2017, 17:31

      Корейцы забыли 4, а Русские 2. В итоге Россия выиграла со счетом 4:2. Парадокс

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2017, 15:47

      рожу запомнил надолго Фамилию не выучу слишком длинное всего 3 буквы

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:52

      Кокорин поблагодарил, теперь Тарасов поблагодарил, кто следующий? Сгоняйте всей командой в аэропорт, может корейцы не успели улететь...вдруг у них билеты на ВИМ АВИА.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 октября 2017, 12:56

      питарасов хоть бы своего дрезинщика поблагодарил

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 октября 2017, 12:49

      Южнокорейцы порядочная нация "отблагодарила" россиян за гостеприимство парочкой голов в свои ворота,и этими "подарками" внесла не ясность и путаницу с вопросом, сильна ли наша сборная или нет .В сборной два левых футболиста Тарасов с Оздоевым,которые занимают место Денисова, который лучше обоих во всех отношениях,к сожалению Черчесов не умеет прощать футболистов за их сказанные "глупости"и скорее всего не даст шанс Денисову,а жаль.А" подарки" для нашей сборной надо думать после этой игры закончатся.

      3
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      Рейтинг: +371

      multi1984 8 октября 2017, 12:22

      С твоими то мозгами свою бы не забыл бы фамилию..

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 октября 2017, 12:09

      Конечно обязан просто поблагодарить-ведь без него вы бы точно не выиграли.

      1
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