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Тарасов поблагодарил сборную Южной Кореи за автоголы

8 октября 2017, 11:57
8

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов дал оценку ирге национальной команды в контрольном матче с Южной Кореей (4:2). Футболист остался недоволен потерей концентрации в концовке матча.

«У всех хорошее настроение, потому что добились положительного результата. О нюансах игры мы поговорим завтра, думаю, тренер скажет, почему мы пропустили в концовке два гола. Думаю, пропустили из-за потери концентрации. Скажу честно, мы не должны так играть. Нужно до конца доводить игру и не пропускать такие голы.

Лучшая ли это игра сборной России при Черчесове? Сложно сказать. Неважно, какой счет, главное, что выиграли.

С автоголами немножко повезло. Спасибо Южной Корее за это. Честно, не припомню такого, чтобы один игрок два автогола забивал. Футболиста запомнил, но фамилию не выучу», — сказал Тарасов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Тарасов Дмитрий
Комментарии (8)
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Диктор
1507453748
Конечно обязан просто поблагодарить-ведь без него вы бы точно не выиграли.
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multi1984
1507454568
С твоими то мозгами свою бы не забыл бы фамилию..
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fanchik
1507456144
Южнокорейцы порядочная нация "отблагодарила" россиян за гостеприимство парочкой голов в свои ворота,и этими "подарками" внесла не ясность и путаницу с вопросом, сильна ли наша сборная или нет .В сборной два левых футболиста Тарасов с Оздоевым,которые занимают место Денисова, который лучше обоих во всех отношениях,к сожалению Черчесов не умеет прощать футболистов за их сказанные "глупости"и скорее всего не даст шанс Денисову,а жаль.А" подарки" для нашей сборной надо думать после этой игры закончатся.
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карасевщина
1507456603
питарасов хоть бы своего дрезинщика поблагодарил
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DOCTOR PENALTY
1507463567
Кокорин поблагодарил, теперь Тарасов поблагодарил, кто следующий? Сгоняйте всей командой в аэропорт, может корейцы не успели улететь...вдруг у них билеты на ВИМ АВИА.
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Полная Канистра
1507466865
рожу запомнил надолго Фамилию не выучу слишком длинное всего 3 буквы
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Папа Арсена
1507473060
Корейцы забыли 4, а Русские 2. В итоге Россия выиграла со счетом 4:2. Парадокс
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