Тарасов поблагодарил сборную Южной Кореи за автоголы

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов дал оценку ирге национальной команды в контрольном матче с Южной Кореей (4:2). Футболист остался недоволен потерей концентрации в концовке матча.

«У всех хорошее настроение, потому что добились положительного результата. О нюансах игры мы поговорим завтра, думаю, тренер скажет, почему мы пропустили в концовке два гола. Думаю, пропустили из-за потери концентрации. Скажу честно, мы не должны так играть. Нужно до конца доводить игру и не пропускать такие голы.

Лучшая ли это игра сборной России при Черчесове? Сложно сказать. Неважно, какой счет, главное, что выиграли.

С автоголами немножко повезло. Спасибо Южной Корее за это. Честно, не припомню такого, чтобы один игрок два автогола забивал. Футболиста запомнил, но фамилию не выучу», — сказал Тарасов.