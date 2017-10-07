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    Далич стал новым главным тренером сборной Хорватии

    Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении Златко Далича на должность главного тренера национальной сборной. 50-летний специалист сменил у руля «шашечных» Анте Чачича, руководившего командой с сентября 2015 года.

    В понедельник, 9 октября, хорватам предстоит в Киеве провести матч заключительного тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Украиной.

    На данный момент балканская команда делит с желто-голубыми вторую строчку в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Исландии на два очка.

    Напомним, последним клубом Далича был «Аль-Аин» из ОАЭ, в котором он проработал с 2014 по 2017 годы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 14:27
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