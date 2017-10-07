Далич стал новым главным тренером сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении Златко Далича на должность главного тренера национальной сборной. 50-летний специалист сменил у руля «шашечных» Анте Чачича, руководившего командой с сентября 2015 года.

В понедельник, 9 октября, хорватам предстоит в Киеве провести матч заключительного тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Украиной.

На данный момент балканская команда делит с желто-голубыми вторую строчку в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Исландии на два очка.

Напомним, последним клубом Далича был «Аль-Аин» из ОАЭ, в котором он проработал с 2014 по 2017 годы.