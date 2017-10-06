Отбор на ЧМ-2018. Австрия в добавленное время обыграла Сербию, молдаване уступили ирландцам

Сборные Австрии и Сербии сыграли со счетом 3:2 в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018. Голами отметились Лука Миливойевич, Гуидо Бургшталлер, Марко Арнаутович, Неманья Матич и Луис Шауб.

Команда Славолюба Муслина с 18-ю очками осталась на первом месте в группе D. Отрыв от Уэльса – одно очко.

Команда Ирландии обыграла соперников из Молдавии.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 9-й тур

Австрия – Сербия – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Миливойевич, 11; 1:1 – Бюргсшаллер, 25; 2:1 – Арнаутович, 76; 2:2 – Матич, 83; 3:2 – Шауб, 89.

Ирландия – Молдавия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 2; 2:0 – Мерфи, 19.

Удаления: нет – Гацкан, 90+2.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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