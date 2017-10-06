Отбор на ЧМ-2018. Австрия в добавленное время обыграла Сербию, молдаване уступили ирландцам

Сборные Австрии и Сербии сыграли со счетом 3:2 в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018. Голами отметились Лука Миливойевич, Гуидо Бургшталлер, Марко Арнаутович, Неманья Матич и Луис Шауб.
Команда Славолюба Муслина с 18-ю очками осталась на первом месте в группе D. Отрыв от Уэльса – одно очко.
Команда Ирландии обыграла соперников из Молдавии.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 9-й тур
Голы: 0:1 – Миливойевич, 11; 1:1 – Бюргсшаллер, 25; 2:1 – Арнаутович, 76; 2:2 – Матич, 83; 3:2 – Шауб, 89.
Ирландия – Молдавия – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мерфи, 2; 2:0 – Мерфи, 19.
Удаления: нет – Гацкан, 90+2.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру