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    Отбор на ЧМ-2018. Австрия в добавленное время обыграла Сербию, молдаване уступили ирландцам

    Сборные Австрии и Сербии сыграли со счетом 3:2 в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018. Голами отметились Лука Миливойевич, Гуидо Бургшталлер, Марко Арнаутович, Неманья Матич и Луис Шауб.

    Команда Славолюба Муслина с 18-ю очками осталась на первом месте в группе D. Отрыв от Уэльса – одно очко.

    Команда Ирландии обыграла соперников из Молдавии.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 9-й тур

    Австрия – Сербия – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Миливойевич, 11; 1:1 – Бюргсшаллер, 25; 2:1 – Арнаутович, 76; 2:2 – Матич, 83; 3:2 – Шауб, 89.

    Ирландия – Молдавия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мерфи, 2; 2:0 – Мерфи, 19.

    Удаления: нет – Гацкан, 90+2.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 23:41
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