Кейн будет капитаном сборной Англии в матче против Словении

Завтра сборная Англии примет команду Словении в рамках 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

По данным комментатора BBC Иана Денниса, команду «трех львов» на встречу выведет нападающий Гарри Кейн. 23-летний игрок «Тоттенхэма» проведет третий национальный матч в статусе капитана.

Кейн дебютировал за сборную в марте 2015 года. На его счету 10 голов в 21-м матче.

На клубном уровне он забил 11 голов и отдал одну результативную передачи в девяти встречах всех турниров. В последних трех матчах – семь мячей.

Вчера «Бомбардир» со ссылкой на 90min писал о том, что «Реал» готов купить англичанина за 200 миллионов евро.