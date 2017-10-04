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    Кейн будет капитаном сборной Англии в матче против Словении

    Завтра сборная Англии примет команду Словении в рамках 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    По данным комментатора BBC Иана Денниса, команду «трех львов» на встречу выведет нападающий Гарри Кейн. 23-летний игрок «Тоттенхэма» проведет третий национальный матч в статусе капитана.

    Кейн дебютировал за сборную в марте 2015 года. На его счету 10 голов в 21-м матче.

    На клубном уровне он забил 11 голов и отдал одну результативную передачи в девяти встречах всех турниров. В последних трех матчах – семь мячей.

    Вчера «Бомбардир» со ссылкой на 90min писал о том, что «Реал» готов купить англичанина за 200 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    04.10.2017 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 октября 2017, 14:36

      Всё, забрили Хендерсона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 4 октября 2017, 18:24

      Юва бы лучше Игуаина заменила на него

      1
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