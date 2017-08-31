Отбор на ЧМ-2018. Шесть результативных очков Менье помогли Бельгии разгромить Гибралтар и другие результаты

В матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Бельгии разгромила Гибралтар – 9:0.

Три гола и три результативные передачи в этой встречи оформил защитник Томас Менье. Полузащитник Аксель Витсель забил гол и заработал красную карточку.

В других встречах Кипр сделал камбэк против Боснии и Герцеговины, Греция и Эстония голов не забили.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 7-й тур

Греция – Эстония – 0:0

Кипр – Босния и Герцеговина – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Шуньич, 33; 0:2 – Вишча, 44; 1:2 – Христофи, 65; 2:2 – Лабан, 67; 3:2 – Сотириу, 76.

Бельгия – Гибралтар – 9:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 16; 2:0 – Менье, 18; 3:0 – Лукаку, 21; 4:0 – Витсель, 27; 5:0 – Лукаку, 38; 6:0 – Азар, 45; 7:0 – Менье, 61; 8:0 – Менье, 67; 9:0 – Лукаку, 84 (с пенальти).

Удаления: Витсель, 40 – Барнетт, 82.

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