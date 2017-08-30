Нойштедтер: «Я не получал предложений от «Спартака»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

«К этому моменту я не получал предложений ни от «Спартака», ни от какой-либо другой команды. В «Фенербахче» не поступало ни одного официального запроса. Я счастлив в «Фенербахче» и не думаю об уходе», — сказал 29-летний хавбек.

Нойштедтер перешел в турецкий клуб в июле 2016 года в качестве свободного агента. Прежде выступал за «Шальке», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Майнц». В мае 2016 года уроженец Днепропетровска получил гражданство РФ и попал в заявку сборной России на Евро-2016.