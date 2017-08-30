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Нойштедтер: «Я не получал предложений от «Спартака»

30 августа 2017, 22:46
11

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

«К этому моменту я не получал предложений ни от «Спартака», ни от какой-либо другой команды. В «Фенербахче» не поступало ни одного официального запроса. Я счастлив в «Фенербахче» и не думаю об уходе», — сказал 29-летний хавбек.

Нойштедтер перешел в турецкий клуб в июле 2016 года в качестве свободного агента. Прежде выступал за «Шальке», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Майнц». В мае 2016 года уроженец Днепропетровска получил гражданство РФ и попал в заявку сборной России на Евро-2016.

Источник: fanat1k.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Нойштедтер Роман
Комментарии (11)
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Asbjorn
1504122611
И слава богу
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sidul1
1504125216
Спартаку бы от своих Нойштедтеров избавится.
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acer2003
1504125913
Ну и хорошо,Роман,продолжай "радовать" турецких болел !!!!)))
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insider_retro
1504130806
Всплеск интереса к игроку и сага его паспортизации закончилась.... Искусственно надутый пузырь сдался и всё осталось на своих местах... Обнадёженный парень млеет в Турции вместо работы в Германии... А наша сборная, думаю, ничего не потеряла....
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stream15
1504132161
А жаль, там нужны такие игроки сборной.
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Одинокий волк Маквейд
1504148128
Много шума из ничего было.
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Svoysvoemubrat
1504148745
Все счастливы, ну и ладушки, а то мне дурно становилось, когда я представлял его основным ЦЗ Спартака.
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СШГЭС
1504150406
Это тот случай, когда я доволен не состоявшимся переходом.
Ответить
Ще Гевара
1504155257
За что его в сборную берут?
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OfaZavr
1504167332
Вот и хорошо, а то я перенервничал из-за возможного трансфера.
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