Лунев отправится в Италию на обследование травмированного колена

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал о своей травме колена, с которой он выходит на поле уже достаточно давно. Это повреждение не позволило ему получить вызов в сборную России. Уже в понедельник голкипер отправится в Италию, где пройдет обследование травмированного колена.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

– Вы из-за травмы не поедете в сборную, что случилось?

– Нога побаливает, но терпимо пока. Завтра поеду на обследование в Италию.

– Проблемы с коленом не помешали в игре с «Ростовом»?

– Я так уже довольно давно играю, так что ничего страшного. Делаем уколы и обезболивающие.

– Что можете сказать о матче?

– Тяжело играть было. Непросто действовать против многих команд, которые играют в пять защитников и перекрывают все проходы через центр. Остается только ждать какой-то ошибки или надеяться на стандарты и передачи с флангов. Но ни то, ни другое у нас не получалось в этом матче, хотя атаки были хорошие. Но не забили.

– Почему?

– Тяжеловато играть против «Ростова» после Лиги Европы, может быть, не успели восстановиться нормально.

– Что с Артемом Дзюбой? Он не прощался с командой?

– Он приболел, это проблемы со здоровьем.

– Утро началось с просмотра матча «СКА-Хабаровск» – «Спартак»?

– Нет, видел обзор только. Очень обрадовался за Сашку Добвню, он выдал очень хороший матч.

– Ничья с «Ростовом» – неплохой результат для «Зенита», учитывая еще и поражение ЦСКА от «Ахмата»?

– Нет, должны были выигрывать.