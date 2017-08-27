Хеведес, который интересен «Спартаку», сообщил о желании перейти в «Ювентус»

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подтвердил информацию о возможном переходе защитника команды Бенедикта Хеведеса.

«Футболист сказал мне, что хочет стать игроком «Ювентуса», — заявил Хайдель.

Утверждается, что туринцы намерены арендовать немца с последующим выкупом за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Спартак», оценивший защитника в девять миллионов евро.

В минувшем сезоне Хеведес провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.