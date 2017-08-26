Серия А. «Ювентус» одолел «Дженоа» благодаря хет-трику Дибалы, «Болонья» справилась с новичком турнира

Состоялись первые матчи второго тура итальянской Серии А. Чемпион страны последних лет «Ювентус» сумел отыграть два мяча у «Дженоа» и в итоге победить. Хет-триком отметился Пауло Дибала.

В другом матче «Болонья» справилась с «Беневенто», гол за гостей забил Годфред Донса.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Дженоа – Ювентус – 2:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Пьянич, 1 (в свои ворота); 2:0 – Галабинов, 7 (с пенальти); 2:1 – Дибала, 14; 2:2 – Дибала, 45+4 (с пенальти); 2:3 – Куадрадо, 62; 2:4 – Дибала, 90+2.

Беневенто – Болонья – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Донса, 55.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А