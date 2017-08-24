Божович дал Самедову еще два года выступлений на высоком уровне

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отметил форму полузащитник «Спартака» Александра Самедова, с которым он работал ранее. По словам сербского специалиста, хавбек сможет выступать еще несколько лет на высоком уровне, если избежит травм.

Он также оценил трансфер столичного клуба Марко Петковича. С защитником Божович успел поработать в составе «Црвены Звезды». Он уверен, что футболисту понадобится некоторое время, после чего он должен проявить себя в полной мере.

— На старте сезона ваш клуб уже успел сыграть с двумя претендентами на самые высокие места в РФПЛ — «Спартаком» и «Локомотивом». Что можете сказать об этих командах?

— Я могу сказать только свою позицию — то, как я вижу это со стороны. Понятно, что «Локомотиву» во многих играх очень не хватает нападающего Ари. Так что их усиление выглядит логичным. «Спартаку» же в этом сезоне будет крайне тяжело. Намного сложнее отстоять чемпионский титул, чем его выиграть. Именно с этой проблемой сейчас и столкнулись красно-белые.

— Когда вы тренировали «Црвену Звезду», успели поработать с защитником Марко Петковичем, который летом перешел в «Спартак». Вас удивил этот трансфер?

— Честно говоря, я даже не думал об этом. Марко еще понадобится время на адаптацию в России. Он перешел из более слабого чемпионата в более сильный. Уверен, он способен прибавить, нужно только дать ему время.

— Вы работали и с полузащитником «Спартака» Александром Самедовым, которому сейчас 33 года. Предполагали, что его карьера будет настолько длительной?

— Я в этом не сомневался. Саша очень пристально следит за собой. Уверен, если травмы обойдут его стороной, Самедов сможет выступать на высочайшем уровне еще как минимум два года.