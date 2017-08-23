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    Хомуха рекомендует Гончаренко играть от обороны против «Янг Бойз»

    Главный тренер юношеской сборной России, бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцам в ответной встрече с «Янг Бойз» следует предельно строго сыграть в обороне, а также попытаться забить быстрый гол в начале встречи.

    «Несомненно, преимущество на стороне армейцев, но это может сыграть злую шутку с командой, если она посчитает, что дело сделано. Любой забитый мяч швейцарской команды поправит положение, и будет очень сложно. Команде Виктора Гончаренко нужно максимально внимательно и строго сыграть в обороне и по возможности первыми забить. Тогда игра окажется под контролем ЦСКА.

    Справились очень хорошо – счет 1:0 говорит сам за себя. Команда не пропустила на выезде и сумела добиться важного для себя результата. Теперь все будет зависеть от мотивации на ответный матч. Оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов – очень серьезный стимул. Думаю, армейцы должны справиться с этой задачей», – считает Хомуха.

    Напомним, что в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    23.08.2017 07:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 13:00

      ясно что ЯНГ будет атаковать играть 1 номером так как им надо забивать а ЦСКА не пропустить , на контра атаках надо им забивать )) вроде Головин Дзагоев быстрые у бежать смогут и отдать передачу напу или сами пробить

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      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 08:40

      Опять рукожопы из Бомбардира все перевернули. "Сыграть от обороны" - это значит отдать инициативу и полагаться на контратаки. Хомуха же сказал, что надо сыграть внимательно и строго в обороне. Это не значит, что играть надо от обороны.

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