Хомуха рекомендует Гончаренко играть от обороны против «Янг Бойз»

Главный тренер юношеской сборной России, бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцам в ответной встрече с «Янг Бойз» следует предельно строго сыграть в обороне, а также попытаться забить быстрый гол в начале встречи.

«Несомненно, преимущество на стороне армейцев, но это может сыграть злую шутку с командой, если она посчитает, что дело сделано. Любой забитый мяч швейцарской команды поправит положение, и будет очень сложно. Команде Виктора Гончаренко нужно максимально внимательно и строго сыграть в обороне и по возможности первыми забить. Тогда игра окажется под контролем ЦСКА.

Справились очень хорошо – счет 1:0 говорит сам за себя. Команда не пропустила на выезде и сумела добиться важного для себя результата. Теперь все будет зависеть от мотивации на ответный матч. Оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов – очень серьезный стимул. Думаю, армейцы должны справиться с этой задачей», – считает Хомуха.

Напомним, что в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.