Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов определился с составом сборной. Месси договаривается с «Барселоной». Дайджест событий дня

Черчесов определился с составом сборной. Месси договаривается с «Барселоной». Дайджест событий дня

21 августа 2017, 22:25
11

Оланаре заинтересовал «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре находится под прицелом двух клубов из АПЛ. По информации All Nigeria Soccer, первый поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между армейцами и «Янг Бойз» (1:0) посетили представители скаутских служб «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста, а также некоторых игроков швейцарского клуба. Оланаре перебрался в стан красно-синих из «Гуанчжоу Фули» в январе текущего года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах, записав на свой счет один гол.

Лестьенн может стать одноклубником Вагнера Лав в «Аланьяспоре»

«Рубин» вступил в переговоры с «Аланьяспором» по трансферу полузащитника Максима Лестьенна. Таким образом казанцы подтвердили желание разгрузить зарплатную ведомость путем продажи высокооплачиваемых легионеров. Ранее казанцы расстались с форвардом Жонатасом, перешедшим в «Ганновер». Бельгиец перешел в «Рубин» в июле прошлого года за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В текущей кампании на его счету два гола и одна передача в двух встречах.

Черчесов назвал состав сборной на матч с «Динамо», Селихов и Канунников отсеяны из предварительного списка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил конечный список футболистов на ближайший сбор, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В этот же период команда проведет контрольный матч против московского «Динамо». В сравнении с расширенным списком вне окончательного состава остались Александр Селихов, Максим Канунников, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин и Денис Черышев.

«Интер» и «Валенсия» провели обмен игроками с участием Кондогбиа и Канселу

Испанская «Валенсия» усилила свой состав полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Французский футболист проведет в стане «летучих мышей» на правах аренды текущий сезон. Испанцы по окончании срока смогут выкупить хавбека за 25 миллионов евро. В обратном направлении отправился защитник Жоао Канселу, который также по окончании аренды может быть выкуплен итальянским клубом. Его фиксированная стоимость составляет 35 миллионов евро.

«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом

Московское «Динамо» сообщило, что уже бывший полузащитник турецкого «Газиантепспора» Хали Яне Тиам продолжит карьеру в бело-голубом клубе. Россияне взяли африканца в аренду до конца сезона с возможностью выкупить права на игрока полностью. Самым заметным клубом в биографии Тиама является «Чикаго Файр» из МЛС, за который сенегалец выступал до появления в турецкой лиге. Тиам стал третьим футболистом из Сенегала в истории «Динамо».

Источник: Месси в ближайшее время заключит новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение с каталонцами, как сообщается, уже обговорено обеими сторонами и в ближайшее время под ним будут поставлены соответствующие подписи. Скорее всего, новый трудовой договор будет действовать до 2021 года. Ранее «Бомбардир» писал, что аргентинец может перейти в английский «Манчестер Сити».

РФПЛ. «Ахмат» дома уступил «Арсеналу»

В поединке седьмого тура РФПЛ «Ахмат» в родных стенах проиграл тульскому «Арсеналу». «Оружейники» открыли счет усилиями хавбека Сергея Ткачева на исходе получаса игры. На 75-й минуте нападающий грозненцев Заур Садаев счет сравнял, однако уже через минуту форвард Лука Джорджевич вновь вывел «Арсенал» вперед, установив окончательный счет встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
the eternal knight
1503345746
all nigeria soccer-насмешили. Где нигерия а где соккер
Ответить
ilya733090
1503346548
По-моему, Месси уже каждый месяц заключает контракт с Барсой! Новости так и пестрят о новом контракте! Это как у нас в России, с таджиками на месяц договор заключают! Честно, уже надоел это коротыш!
Ответить
CskaMoscovv
1503349558
Чем интересно Оланаре мог заинтересовать Тоттенхэм и Ньюкасл, он мало созидает, губит возможности забить гол, достаточно получает игрового времени, но мало что получается, к сожалению никак не может адаптироваться в РФПЛ
Ответить
igormaddog
1503366170
Не знаю,по мне Оланаре редкостное бревно!Он у нас заиграть не может,а в Англии и по давно не заиграет!Вариант один,в Китай!!!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1503372718
Про Оланаре забавная шутка.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503373834
Вот если Динамо уделает сборную, что скажет наш рулевой?
Ответить
Сибирь за Спартак
1503376542
Спартаку пауза на сборные на руку, разберутся, надеюсь, что почем и что не так.
Ответить
СШГЭС
1503378463
Неожиданный результат в Грозном. Еврокубки превращаются в мираж.
Ответить
Приус
1503378702
Если Оланаре игрок уровня Тоттенхема, то Дзюба - игрок уровня Реала.
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1503381619
не плохо)
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
6
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
38
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+