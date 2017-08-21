Черчесов определился с составом сборной. Месси договаривается с «Барселоной». Дайджест событий дня

Оланаре заинтересовал «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре находится под прицелом двух клубов из АПЛ. По информации All Nigeria Soccer, первый поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между армейцами и «Янг Бойз» (1:0) посетили представители скаутских служб «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста, а также некоторых игроков швейцарского клуба. Оланаре перебрался в стан красно-синих из «Гуанчжоу Фули» в январе текущего года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах, записав на свой счет один гол.

Лестьенн может стать одноклубником Вагнера Лав в «Аланьяспоре»

«Рубин» вступил в переговоры с «Аланьяспором» по трансферу полузащитника Максима Лестьенна. Таким образом казанцы подтвердили желание разгрузить зарплатную ведомость путем продажи высокооплачиваемых легионеров. Ранее казанцы расстались с форвардом Жонатасом, перешедшим в «Ганновер». Бельгиец перешел в «Рубин» в июле прошлого года за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В текущей кампании на его счету два гола и одна передача в двух встречах.

Черчесов назвал состав сборной на матч с «Динамо», Селихов и Канунников отсеяны из предварительного списка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил конечный список футболистов на ближайший сбор, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В этот же период команда проведет контрольный матч против московского «Динамо». В сравнении с расширенным списком вне окончательного состава остались Александр Селихов, Максим Канунников, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин и Денис Черышев.

«Интер» и «Валенсия» провели обмен игроками с участием Кондогбиа и Канселу

Испанская «Валенсия» усилила свой состав полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Французский футболист проведет в стане «летучих мышей» на правах аренды текущий сезон. Испанцы по окончании срока смогут выкупить хавбека за 25 миллионов евро. В обратном направлении отправился защитник Жоао Канселу, который также по окончании аренды может быть выкуплен итальянским клубом. Его фиксированная стоимость составляет 35 миллионов евро.

«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом

Московское «Динамо» сообщило, что уже бывший полузащитник турецкого «Газиантепспора» Хали Яне Тиам продолжит карьеру в бело-голубом клубе. Россияне взяли африканца в аренду до конца сезона с возможностью выкупить права на игрока полностью. Самым заметным клубом в биографии Тиама является «Чикаго Файр» из МЛС, за который сенегалец выступал до появления в турецкой лиге. Тиам стал третьим футболистом из Сенегала в истории «Динамо».

Источник: Месси в ближайшее время заключит новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение с каталонцами, как сообщается, уже обговорено обеими сторонами и в ближайшее время под ним будут поставлены соответствующие подписи. Скорее всего, новый трудовой договор будет действовать до 2021 года. Ранее «Бомбардир» писал, что аргентинец может перейти в английский «Манчестер Сити».

РФПЛ. «Ахмат» дома уступил «Арсеналу»

В поединке седьмого тура РФПЛ «Ахмат» в родных стенах проиграл тульскому «Арсеналу». «Оружейники» открыли счет усилиями хавбека Сергея Ткачева на исходе получаса игры. На 75-й минуте нападающий грозненцев Заур Садаев счет сравнял, однако уже через минуту форвард Лука Джорджевич вновь вывел «Арсенал» вперед, установив окончательный счет встречи.