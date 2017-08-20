Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 300 миллионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет новый контракт с каталонской командой, рассчитанный до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 60 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 37 голов и отдал 11 результативных передач.