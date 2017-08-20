Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 300 миллионов

Да нет... во первых Барса на это точно не пойдёт, потому что это будет полный крах команды, да и денег им не нужны... а во вторых, думаю Месси сам понимает, что если он уйдет, - это уже будет по настоящему предательство... может быть это случиться через сезона два, но точно не сейчас... так что Гвардиоле не хрен губу раскатывать=)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист подпишет новый контракт с каталонской командой, рассчитанный до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 60 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 37 голов и отдал 11 результативных передач.