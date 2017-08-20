Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 300 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что футболист подпишет новый контракт с каталонской командой, рассчитанный до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 60 миллионов евро в год.

    В прошлом сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 37 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Yahoo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 21 августа 2017, 20:34

      Да нет... во первых Барса на это точно не пойдёт, потому что это будет полный крах команды, да и денег им не нужны... а во вторых, думаю Месси сам понимает, что если он уйдет, - это уже будет по настоящему предательство... может быть это случиться через сезона два, но точно не сейчас... так что Гвардиоле не хрен губу раскатывать=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 21 августа 2017, 09:36

      Продайте на хрен.222 за Неймара , 300 за месси. Итого больше полмиллиарда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 августа 2017, 23:34

      Мне очень жаль Валверде . . . он приходил в суперидеальную команду, и такая подстава . . . продали Неймара, хотя клялись, что не за какие деньги не продадут . . . да ПСЖ предложил столько, сколько прописано в сумме отступных. Но Барса могла сказать НЕТ, а если еще и Месси уйдет . . . очень жаль Валверде, а ведь он будет крайним . . . А Суаресу снова придется играть в футбол, а не тупо подставляться под идеально точные пасы и сверхточные подачи . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 августа 2017, 22:55

      Если продажа Месси начнётся то ПСЖ точно не отступит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 августа 2017, 17:25

      вай-вай, вутки бережком так низко летят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 августа 2017, 17:19

      продайте его за 500 лямов и купите дибалу на его место!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 августа 2017, 16:51

      Если трансфер состоится роналду повеситься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > de bruyne 20 августа 2017, 21:53

      Наоборот , Рональдо будет доминировать в ла лиге. А месси будкет повеситься в Манчестере. Потому что Сити не барса , там карлику никто не будет прислушиваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 20 августа 2017, 15:39

      Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Дзюбу 333 миллиона

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > STALKER27 20 августа 2017, 16:27

      Бревно столько не стоит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > EcioAuditore 20 августа 2017, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот бревно выиграл то что цска твой за всю существавание людей не сможешь выиграть

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > de bruyne 20 августа 2017, 16:52

      Чето то ты тупой,сори конечно

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > STALKER27 20 августа 2017, 19:26

      смешно) но смешнее...если СКА-Хабаровск перебивает трансфер и подымают его до 500 миллионов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Efenval777 20 августа 2017, 19:33

      Ага))) а через час после предложения Хабаровска, московский "Арарат" предлагает 555 млн)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > STALKER27 20 августа 2017, 19:35

      ага Китай в шоке)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > de bruyne 21 августа 2017, 09:02

      Дзюба че та выиграл много чем ЦСКА? Не смеши меня! За последние 5 лет только 1 чемпионство ну в этом еще будет, а столько денег вбили даже с Халком и Витцелем только 1 чемпионство взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2017, 15:10

      Это больше половины бюджета всех клубов РФПЛ!....неоправданная сумма, "один в поле не воин" без команды и хорошего тренера))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 20 августа 2017, 15:08

      ну это был бы крах барселоны, мне кажется они тогда бы развалились вообще

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11