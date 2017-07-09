Месси будет зарабатывать 60 миллионов по новому контракту

В ближайшее время форвард «Барселоны» Лионель Месси продлит свой контракт с клубом. Ранее сообщалось, что подписание всех бумаг состоится 15 июля. Зарплата аргентинца составит 60 миллионов евро в год. Само соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Действующий контракт между сторонами истекает летом 2018 года. Этот контракт станет для Месси уже восьмым, заключенным с «Барселоной».