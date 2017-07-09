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    Месси будет зарабатывать 60 миллионов по новому контракту

    В ближайшее время форвард «Барселоны» Лионель Месси продлит свой контракт с клубом. Ранее сообщалось, что подписание всех бумаг состоится 15 июля. Зарплата аргентинца составит 60 миллионов евро в год. Само соглашение будет рассчитано до 2021 года.

    Действующий контракт между сторонами истекает летом 2018 года. Этот контракт станет для Месси уже восьмым, заключенным с «Барселоной».

    Источник: The Times

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    09.07.2017 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 11:29

      Когда он играет, я вижу иго ИГРУ, а не нули в контракте.... Причём свои лимоны он ОТРАБАТЫВАЕТ, как многим только снится....

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 июля 2017, 10:15

      неплохо!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2017, 09:56

      60 в год! 5 лямов в месяц, 1,25 ляма в неделю (в среднем за 1 игру!)!!!! У меня сомнения, стоит ли месси таких денег в барселоне??? (по-моему месси с такой зарплатой тянет ко дну барсу, неймар куда моложе и перспективнее, еще с ним надо продлевать контракт, а как же остальные футболисты, они будут за бесплатно играть??? а на трансферы хватит денег??? а без нормальных трансферов ничего на 1 месси не выйграешь, этот сезон это подтвердил!!!)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Павел Буре 9 июля 2017, 11:31

      Для Барсы он не только игрок на поле, но и раскрученный бренд в околофутбольных сделках... ТАМ лишнего стараются не платить.... Мне кажется...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 июля 2017, 07:41

      Теперь слово за Роналду

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > КЭТиК 9 июля 2017, 08:30

      он уже таких денег не потянет в Испании если только в Китае или в ПСЖ

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