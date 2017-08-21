АПЛ. Стерлинг спас «Манчестер Сити» от поражения от «Эвертона»

«Манчестер Сити» в родных стенах разошелся миром с «Эвертоном» во встрече второго тура АПЛ.

Счет на 35-й минуте открыл нападающий «ирисок» Уэйн Руни. За минуту до конца первого тайма с поля был удален защитник «Сити» Кайл Уокер, однако даже в меньшинстве подопечные Хосепа Гвардиолы смогли вырвать ничью – на 88-й минуте отличился форвард Рахим Стерлинг.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Руни, 35; 1:1 – Стерлинг, 82.

Удаление: Уокер, 44 – Шнейдерлин, 88.

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