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    АПЛ. Стерлинг спас «Манчестер Сити» от поражения от «Эвертона»

    «Манчестер Сити» в родных стенах разошелся миром с «Эвертоном» во встрече второго тура АПЛ.

    Счет на 35-й минуте открыл нападающий «ирисок» Уэйн Руни. За минуту до конца первого тайма с поля был удален защитник «Сити» Кайл Уокер, однако даже в меньшинстве подопечные Хосепа Гвардиолы смогли вырвать ничью – на 88-й минуте отличился форвард Рахим Стерлинг.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Руни, 35; 1:1 – Стерлинг, 82.

    Удаление: Уокер, 44 – Шнейдерлин, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 00:07

      от поражения эвертону тогда уж, от от

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 августа 2017, 00:05

      Руни красава.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 августа 2017, 00:04

      ставила на Эвертон, но гол МС на загляденье вышел.

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