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    Мирзоян: «У «Спартака» изменилась стабильность игры. Ее нет в целом»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян считает, что фанатам красно-белых не стоит унывать. Ветеран напомнил, что в футболе нужно всегда бороться до конца, не оглядываясь на конкурентов.

    Напомним, что красно-белые после семи туров идут на 10-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

    – Какое впечатление на вас производят центральные полузащитники «Спартака»?

    – Результат зависит не одного-двух игроков, а от целостности игры. Неправильно говорить про Дениса Глушакова или Марио Пашалича. Есть игроки центральной зоны обороны, которые сыграли достаточно расхлябанно. Они не опережали соперника и не загоняли его в неудобное положение. Не ограничили им свободу и не заполняли зоны, из которых были забиты голы. «Спартак» не настолько мобилен в средней линии, как хотелось бы видеть. Но это зависит от всей структуры построения командных действий.

    – Что у «Спартака» изменилось по сравнению с прошлым сезоном в негативную сторону?

    – «Спартак» начал пропускать по три-четыре мяча. Изменилась стабильности игры. Ее нет в целом. Ни в обороне, ни в атаке. Команда начала пропускать. Значит, команда играет неправильно.

    – За что «Спартак» будет бороться в этом сезоне?

    – Бороться нужно до конца. Завтра может повалиться «Зенит», а «Спартак» может начать выигрывать. Бороться нужно всегда, а там – как получится.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2017 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 21 августа 2017, 09:56

      Первоклассник или просто кэп)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 августа 2017, 09:10

      Так она изменилась или ее нет?

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