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  • Мирзоян: «У «Спартака» изменилась стабильность игры. Ее нет в целом»

Мирзоян: «У «Спартака» изменилась стабильность игры. Ее нет в целом»

21 августа 2017, 08:43
2

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян считает, что фанатам красно-белых не стоит унывать. Ветеран напомнил, что в футболе нужно всегда бороться до конца, не оглядываясь на конкурентов.

Напомним, что красно-белые после семи туров идут на 10-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

– Какое впечатление на вас производят центральные полузащитники «Спартака»?

– Результат зависит не одного-двух игроков, а от целостности игры. Неправильно говорить про Дениса Глушакова или Марио Пашалича. Есть игроки центральной зоны обороны, которые сыграли достаточно расхлябанно. Они не опережали соперника и не загоняли его в неудобное положение. Не ограничили им свободу и не заполняли зоны, из которых были забиты голы. «Спартак» не настолько мобилен в средней линии, как хотелось бы видеть. Но это зависит от всей структуры построения командных действий.

– Что у «Спартака» изменилось по сравнению с прошлым сезоном в негативную сторону?

– «Спартак» начал пропускать по три-четыре мяча. Изменилась стабильности игры. Ее нет в целом. Ни в обороне, ни в атаке. Команда начала пропускать. Значит, команда играет неправильно.

– За что «Спартак» будет бороться в этом сезоне?

– Бороться нужно до конца. Завтра может повалиться «Зенит», а «Спартак» может начать выигрывать. Бороться нужно всегда, а там – как получится.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Пашалич Марио
Комментарии (2)
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mihail200606
1503295819
Так она изменилась или ее нет?
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Bobafett
1503298582
Первоклассник или просто кэп)
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