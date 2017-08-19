АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» в меньшинстве уступил «Саутгемптону» и другие результаты

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» в меньшинстве потерпел поражение от «Саутгемптона» – 2:3. Дублем в составе «молотобойцев» отметился Чичарито.

В других играх «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Лестер» одержал победу над «Брайтоном», «Борнмут» проиграл «Уотфорду», «Вест Бромвич» оказался сильнее «Бернли».

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Бернли – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Робсон-Кану, 71.

Удаление: нет – Робсон-Кану, 83.

Борнмут – Уотфорд – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ричарлисон, 73; 0:2 – Капу, 86.

Лестер – Брайтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оказаки, 1; 2:0 – Магуайр, 54.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мане, 73.

Саутгемптон – Вест Хэм – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Габбиадини, 11; 2:0 – Тадич, 38 (с пенальти); 2:1 – Чичарито, 45; 2:2 – Чичарито, 75; 3:2 – Остин, 90+3 (с пенальти).

Удаление: нет – Арнаутович, 33.

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