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  • ЦСКА хочет купить Стоцкого. «Барселона» представила Паулиньо. Дайджест событий дня

ЦСКА хочет купить Стоцкого. «Барселона» представила Паулиньо. Дайджест событий дня

17 августа 2017, 22:50
7

ЦСКА не может договориться с «Уфой» о трансфере Стоцкого

Телевизионный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров ЦСКА с представителями «Уфы» относительно перехода полузащитника этой команды Дмитрия Стоцкого. «Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки. Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли», – сказал Арустамян.

Паулиньо официально представлен игроком «Барселоны»

Полузащитник Паулиньо официально представлен игроком «Барселоны». Ранее «Барселона» сообщила, что выкупила 29-летнего бразильца у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро. Каталонцы намерены вписать в контракт бразильца сумму отступных за него в размере 120 миллионов евро.

Источник: Абрамович отказывается покупать в «Челси» Белотти за 100 миллионов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы видеть в команде форварда «Торино» Андреа Белотти. Как сообщается, итальянский специалист настаивает на покупке 23-летнего футболиста. Однако владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается идти на выкуп трансфера форварда за 100 миллионов евро, именно эта сумма прописана в контракте игрока в виде отступных. В минувшем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить Ибрагимовича в тренерский штаб команды

Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшие годы может начать тренерскую карьеру. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» намерен предложить шведу войти в штаб команды после завершения спортивной карьеры. В привлечении Ибрагимовича к работе в качестве тренера заинтересован лично Жозе Моуриньо. По задумке форвард станет связующим звеном между главным тренером и игроками. Ранее не исключалось, что «Манчестер Юнайтед» вновь подпишет со шведом контракт. Нападающий покинул команду по истечении прошлого сезона, по ходу которой получил тяжелую травму.

Мбаппе не попал в заявку на ближайший матч «Монако»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе оказался вне заявки на матч третьего тура Лиги 1 против «Метца». Такое решение принял главный тренер команды Леонарду Жардим. Этот факт косвенно подтверждает, что футболист в ближайшее время может пополнить ряды «ПСЖ». По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца. Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год. Матч «Метц» – «Монако» состоится 18 августа.

ЦСКА решил снизить стоимость билетов на матч против «Ахмата»

Московский ЦСКА уведомил общественность, что с 17 августа изменяется в сторону понижения стоимость входных билетов на матч восьмого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата». С новым прейскурантом можно ознакомиться на сайте красно-синих. «Болельщики, купившие билеты по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку 50 процентов на матч с «Ростовом» в тот же сектор», – говорится в сообщении армейцев. Напомним, что за все время существования «ВЭБ Арены» на ней не было ни одного аншлага и что 27 августа, в день матча с чеченцами, – день рождения ЦСКА.

Лига Европы. «Краснодар» в первом матче справился с «Црвеной Звездой»

Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой». В результативном поединке победа досталась подопечным Игоря Шалиова. Ответный матч состоится 24 августа в Белграде.

Фото: globallookpress.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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ree466
1503010887
интересные новости!
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igormaddog
1503019505
Краснодар с победой!Ибра тренер даже очень прикольно!!!
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Svoysvoemubrat
1503028457
Абрамович тоже ограничивает Конте.
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Bekmankek
1503030000
Надеюсь заиграют
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diktatop
1503030385
псж уже напрягает
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Jackson88
1503032513
задрали эти из ПСЖ, а как же финансовый фаер - плэй??
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Igor Belousov
1503043046
краснодар должен был выиграть 5:2
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