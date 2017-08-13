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    Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца.

    Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

    Источник: The Times

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    13.08.2017 06:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 13 августа 2017, 11:06

      Ой, ребята - а че надрываться-то? Взяли попкорн - и смотрим комедию абсурда. 190, 220, 350. Смейтесь над ними. Больше и громче. Они с бонусами и налогами за Неймара заплатят пол-ярда. И за Мбаппе столько же, видимо. Миллиард за двух футболистов. Пускай. Чем хуже, тем лучше. Нам с этих денег, все равно бы ничего не досталось. Это деньги частные. Шейхи их, слава Богу, не на ракеты тратят - ну и буй с ними. Самое веселое будет в конце сезона. Вангую: Лигу чемпионов ПСЖ не возьмет, за конфликтами нападающих друг с другом и с тренером мы будем наблюдать в течении всего сезона. А следующим летом Монако еще одного воспитанника за сотню лямов продаст.

      5
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      Рейтинг: +169

      TY13R > Эхнатон 13 августа 2017, 11:53

      та да)))

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 августа 2017, 10:44

      И теперь Неймар заплачет , почему я опять второй.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Jenea83 13 августа 2017, 10:51

      Нет он будет крокодильими слезами захлебываться

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 10:36

      ФИФА должно прижучить ПСЖ !!!

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 13 августа 2017, 10:20

      Куда катится мир! Только в футболе можно купить себе негра!

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ivanuha_1987 13 августа 2017, 10:40

      Ты, видимо, про баскетбол не слышал ни разу

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ivanuha_1987 13 августа 2017, 13:10

      Не только....надо просто знать места....

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 13 августа 2017, 10:18

      Это не мир сошел с ума это люди которые хотят показать сколько у них много бабло

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 13 августа 2017, 10:12

      С такой тенденцией скоро за 14-летнего подростка, который лишь показал себя как перспективный игрок, не выигравший ничего и не забивший в сильном чемпионате ни единого гола, будут платить миллионов по 400 сразу.

      -1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 августа 2017, 09:17

      Мир сошёл с ума!!!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 августа 2017, 08:40

      жесть! а еще Облак на подходе!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 августа 2017, 08:27

      УЕФА к ПСЖ: "Поступила информация, что есть команда, находящаяся между Нантом и Люксембургом, которая нарушает финансовый фэйр-плей . . . Мы щас проверяем Дижон, Лилль, Страсбург и Ренн. А вы ничего не слышали???

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      Рейтинг: +5444

      Приус 13 августа 2017, 08:26

      Газовики и нефтяники по всей земле меряются у кого команда круче и небоскреб выше.

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