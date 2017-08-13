Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

Ой, ребята - а че надрываться-то? Взяли попкорн - и смотрим комедию абсурда. 190, 220, 350. Смейтесь над ними. Больше и громче. Они с бонусами и налогами за Неймара заплатят пол-ярда. И за Мбаппе столько же, видимо. Миллиард за двух футболистов. Пускай. Чем хуже, тем лучше. Нам с этих денег, все равно бы ничего не досталось. Это деньги частные. Шейхи их, слава Богу, не на ракеты тратят - ну и буй с ними. Самое веселое будет в конце сезона. Вангую: Лигу чемпионов ПСЖ не возьмет, за конфликтами нападающих друг с другом и с тренером мы будем наблюдать в течении всего сезона. А следующим летом Монако еще одного воспитанника за сотню лямов продаст.
Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца.
Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.