Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца.

Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.