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    Панов: «Я никого не предал, а в свое время не перешел в «Спартак»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, почему начал болеть за «Спартак», отметив, что не считает себя предателем сине-бело-голубых.

    Ранее 41-летний экс-игрок официально стал фанатом московского клуба.

    «Я, конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением. Я никого не предал.

    Я в свое время не перешел в «Спартак», хотя мог перейти спокойно и играть в Москве (у Романцева). Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… Все равно, в общем.

    Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из «Спартака» в «Зенит». И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет.

    Я уважаю его, но «Спартак» – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.08.2017 00:36
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:18

      Жаль я его не видел на стадионе, смазал бы по наглой харе!

      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 августа 2017, 12:33

      все поняли что ты свиноёб, чего мазаться то

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 11:08

      про женщин как то совсем не корректно
      Это не некорректность(или бестактность) - это свинство.

      4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 15 августа 2017, 10:46

      про женщин как то совсем не корректно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 15 августа 2017, 10:34

      этот неприятный человек явно кривит душой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 15 августа 2017, 10:11

      Ну любит человек чпокаться с поросятами это его выбор

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 15 августа 2017, 09:41

      Тема ни о чём.Уже не интересно.

      3
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 09:21

      Идешь – раз, встретил свинью, влюбился – вот и все...)))
      Свой свояка видит издалека..:)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 августа 2017, 09:12

      Да хватит уже эту гнилушку постить, неужели кому-то в самом деле интересно его мнение? Это как с пи..ами - ну балуешься ты под хвост и балуйся дальше, зачем всем вокруг об этом рассказывать ?

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 августа 2017, 09:03

      Херовато Саша...
      Всю жизнь жить с одной женщиной,а потом уйти к другой.

      5
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