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  • Панов: «Я никого не предал, а в свое время не перешел в «Спартак»

Панов: «Я никого не предал, а в свое время не перешел в «Спартак»

15 августа 2017, 00:36
27

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, почему начал болеть за «Спартак», отметив, что не считает себя предателем сине-бело-голубых.

Ранее 41-летний экс-игрок официально стал фанатом московского клуба.

«Я, конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением. Я никого не предал.

Я в свое время не перешел в «Спартак», хотя мог перейти спокойно и играть в Москве (у Романцева). Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… Все равно, в общем.

Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из «Спартака» в «Зенит». И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет.

Я уважаю его, но «Спартак» – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого», – сказал Панов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Панов Александр
Комментарии (27)
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Mariner
1502748586
Ну теперь уж точно понятно, что человеку на футбол вообще пох - всё это чисто рад денег. Столько глупостей в одном вью, известных даже кузьмичам... Лично меня Саша, ты разочаровал не как предатель, а ты предатель, даже если этого не понимаешь, а тем, что ты либо дурак либо решил создать хайп ради бабла. Последнее кстати по сути тоже предательтво. Короче лесом.
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ЭМФ
1502767595
Зачем бомбардир вкидывает интервью этого неадеквата?!? Болей за кого хочешь,но зная о взаимоотношении болельщиков гонять по Питеру в день игры в спартаковском прикиде(тем более где тебя знают и узнают в лицо ),делать селфи и давать интервью как-то по-ПАНИНски )))
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СШГЭС
1502769072
А стране обязательно знать за кого болеет Панов?
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mamba9090909
1502770248
Да ради Бога, болей за кого душа трепещет. Только не надо это всё делать на камеру, а то получается как-то наигранно. Все эти интервью, показные выпячивания своей любви к Спартаку. Ведь это уже давно продолжается. После того, как не приняли обратно в Зенит. Всё это больше похоже на какую то детскую обиду, а не на любовь к Спартаку.
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Приус
1502770475
Пиар достигает своей цели - посмотрите количество отзывов на Панова, Червиченко, Рейнгольда.
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ALeX-161-rus
1502776992
Херовато Саша... Всю жизнь жить с одной женщиной,а потом уйти к другой.
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Микояновский мясокомбинат
1502778107
Идешь – раз, встретил свинью, влюбился – вот и все...))) Свой свояка видит издалека..:)))
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RamonCSKA
1502781091
Ну любит человек чпокаться с поросятами это его выбор
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alp
1502782442
этот неприятный человек явно кривит душой.
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Микояновский мясокомбинат
1502784489
про женщин как то совсем не корректно Это не некорректность(или бестактность) - это свинство.
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