Панов: «Я никого не предал, а в свое время не перешел в «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, почему начал болеть за «Спартак», отметив, что не считает себя предателем сине-бело-голубых.

Ранее 41-летний экс-игрок официально стал фанатом московского клуба.

«Я, конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением. Я никого не предал.

Я в свое время не перешел в «Спартак», хотя мог перейти спокойно и играть в Москве (у Романцева). Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… Все равно, в общем.

Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из «Спартака» в «Зенит». И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет.

Я уважаю его, но «Спартак» – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого», – сказал Панов.