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    Экс-игрок «Зенита» Панов официально стал болельщиком «Спартака»

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов сегодня получил специальную карту главного объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия».

    Таким образом, теперь экс-игрок сборной России официально «окрасился» в красно-белые цвета.

    После матча четвертого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (5:1), напомним, Панов был избит фанатами сине-бело-голубых, которых впоследствии бывший футболист назвал быдлом.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 13:37
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 21:54

      Умом измельчал,телом прибавил.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2017, 21:07

      Панов счастлив, что стал официально болельщиком Спартака

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 11 августа 2017, 20:53

      Бл... !!! Ребята, вы что завелись ??? Ну болеет он за Спартак что теперь, то пиздить убивать? Панов заслужанный человек и футболист, он Бартеза ставил на колени в майке зборной, при этом не получая миллионов (как нынешние отвратительно бегающие футболисты) Ну появился рн с шарфиком ну и что с этого ??? Уважать друг друга надо

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Сергей Александрович 12 августа 2017, 01:04

      Сергей, вот ты бы как отреагировал увидев Титова или Тихонова в футболке ЦСКА или Зенита?

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > Zenitovec1990 13 августа 2017, 02:02

      мне вообше пофиг, это их личные дела. А это всего лишь футбол

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > Zenitovec1990 13 августа 2017, 02:09

      тем более футбол они показывают так себе, вернее никакущий) что за них переживать. А обсерать друг друга из-за клубных пристрастей и из-за этих кривоногих и косых футболистов, получающих свои миллионны вообще последнее дело. Ну перейдёт он , что же теперь обос...ться и не жить. Каждый дрочит как он хочет. И Тихонов в цска пусть переходит и Радимов в спартак . Ребята я считаю мы должны посплачённей быть. А плеваться друг в друга не стоит

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Сергей Александрович 19 августа 2017, 09:29

      вот здесь соглашусь, но тот же Панов мог обойтись без провокаций, он сам провоцировал болельщиков по сути

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Zenitovec1990 19 августа 2017, 09:29

      Но не соглашусь по поводу Титова и Тихонова, эти футболисты показывали достойный футбол, особенно Тихонов

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 августа 2017, 19:34

      Троллит Панов питерских просто , самое интересное при этом, что большой процент завёлся с одного оборота.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 11 августа 2017, 19:16

      Панов петух!

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 18:16

      Сашка! Классный! Зачем тебе этот Питер? Мы будем одной дружной семьей.

      Кто еще из алкашей пополнит наши ряды?

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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 11 августа 2017, 17:57

      Интересуюсь у спартаковских болел, а докУмент всем болелам дают или строго избирательно?

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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 11 августа 2017, 17:54

      теперь он пидор спартаковский

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      Рейтинг: +678

      Пастырь > GrizzlyD 11 августа 2017, 21:10

      Жизнь игрока короткая, а болельщика на всегда. Поэтому нужно уважать мнение любого человека.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 11 августа 2017, 17:17

      Переезд из Петербурга в моркву уже падение, а уж вступление в штат свинофермы и вовсе позор несмываемый... Мелкому с этим жить, ну да и хрен с ним, не велика потеря и реально и фигурально..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2017, 16:34

      Надо было добить его.

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