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  • Экс-игрок «Зенита» Панов официально стал болельщиком «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Панов официально стал болельщиком «Спартака»

11 августа 2017, 13:37
58

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов сегодня получил специальную карту главного объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия».

Таким образом, теперь экс-игрок сборной России официально «окрасился» в красно-белые цвета.

После матча четвертого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (5:1), напомним, Панов был избит фанатами сине-бело-голубых, которых впоследствии бывший футболист назвал быдлом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (58)
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Tajik-za Zenit
1502448013
В Питер приедет опять получит свое
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карасевщина
1502448142
надо было назвать spartak sekta
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Etiainen
1502448870
Вот это трансфер!!!
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mihail200606
1502454490
Чмондель... Раскабанел и в прямом и переносном смысле...)
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Чикомас
1502456345
Свинья грязь найдет..
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dok66
1502456469
Всегда уважал Панова как футболиста . Сейчас - не понимаю , зачем ему этот самопиар ? Или просто напомнить о себе , но уж дешево !
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mazahir
1502457682
Что творится на белом свете! Судья из АПЛ признался, что он гей. Панов, после пинка в Питере, решил прикрыть свою задницу корочкой фаната Спартака. .. Скоро осень. У дебилов обострение.
Ответить
vladimir-7
1502458471
Надо было добить его.
Ответить
mik1954
1502461043
Переезд из Петербурга в моркву уже падение, а уж вступление в штат свинофермы и вовсе позор несмываемый... Мелкому с этим жить, ну да и хрен с ним, не велика потеря и реально и фигурально..
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GrizzlyD
1502463244
теперь он пидор спартаковский
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