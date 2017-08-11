Экс-игрок «Зенита» Панов официально стал болельщиком «Спартака»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов сегодня получил специальную карту главного объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия».
Таким образом, теперь экс-игрок сборной России официально «окрасился» в красно-белые цвета.
После матча четвертого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (5:1), напомним, Панов был избит фанатами сине-бело-голубых, которых впоследствии бывший футболист назвал быдлом.
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Источник: Twitter