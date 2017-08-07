Панов: «Не обижаюсь на быдло, болеющее за «Зенит»

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов, который подвергся нападению фанатов клуба из Санкт-Петербурга, рассказал подробности этого инцидента после матча со «Спартаком». По словам бывшего футболиста сборной России, его не забрасывали монетами и не пытались сбить с ног.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Расскажите, что случилось после матча «Зенит» – «Спартак» между вами и болельщиками?

– Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома.

– В вас кидали какие-то монеты и пытались сбить с ног. Это правда?

– Такого не было. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.

– В ваш адрес кричали оскорбления?

– Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.

– Не собираетесь подавать заявление в полицию?

– Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет – у них свои проблемы.

– Сами ожидали такого приема, ведь любой человек имеет право болеть за любую команду?

– Оказывается, не любой. Но обиды у меня никакой нет.

– То есть вы не пострадали, и с вами все нормально?

– Да, со мной все хорошо.