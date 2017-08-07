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    Панов: «Не обижаюсь на быдло, болеющее за «Зенит»

    Экс-форвард «Зенита» Александр Панов, который подвергся нападению фанатов клуба из Санкт-Петербурга, рассказал подробности этого инцидента после матча со «Спартаком». По словам бывшего футболиста сборной России, его не забрасывали монетами и не пытались сбить с ног.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Расскажите, что случилось после матча «Зенит» – «Спартак» между вами и болельщиками?

    – Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома.

    – В вас кидали какие-то монеты и пытались сбить с ног. Это правда?

    – Такого не было. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.

    – В ваш адрес кричали оскорбления?

    – Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.

    – Не собираетесь подавать заявление в полицию?

    – Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет – у них свои проблемы.

    – Сами ожидали такого приема, ведь любой человек имеет право болеть за любую команду?

    – Оказывается, не любой. Но обиды у меня никакой нет.

    – То есть вы не пострадали, и с вами все нормально?

    – Да, со мной все хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 09:06
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 11 августа 2017, 13:53

      болелы молодцы что не отоварил воспитанные у нас в питере люди всё-таки.

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 7 августа 2017, 20:28

      и такое бывает

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 августа 2017, 19:13

      .."В таком случае я скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья находятся среди мушкетёров и гвардейцев короля, а враги, по какой-то непонятной роковой случайности, служат вашему высокопреосвященству, так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, ваша светлость" (с).

      3
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 7 августа 2017, 18:21

      А может быть надо было ему пару раз в репу сунуть?

      1
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      Рейтинг: +103

      romario605 7 августа 2017, 18:20

      Странный человек, наверное думает что его обнимать станут, поймут. Ты получил, то, на что наговорил. Ну кто полюбит предателя, ведь по большому счету так и есть. Целуешь стрелку, потом признаешься в любви к Спартаку, так не бывает.

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 7 августа 2017, 16:43

      Не удивляюсь если в мск(на ответку) он приедет в цветах Зенита(перевоспитают)))) Всех с победой! Вперёд за Питер!

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 7 августа 2017, 14:47

      Чего ты ожидал полудурок. Пол жизни в Зените отыграл и вдруг резко почувствовал любовь к Спартаку, никогда не играв там... Еще и провоцировал отмороженных фанатов, удивительно что не настучали еще по голове

      5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:20

      И не надо писать про быдло...во первых он просто провоцировал людей (выпивших кстати), во вторых давайте признаем быдло есть везде...и у нас и за границей (если ездили на евро выезды поймете...) вы шотландцев пьяных не видели))) Призываю не вестись на провокации и из за этого неудовлетворенного своей жизнью человека не писать друг другу всякие гадости. А лучше обсуждать нормальные футбольные темы.

      5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:17

      Вот же раздули уже...никто его не трогал... А он провокатор и просто пиарится...довыпендривался так, что его никуда не зовут...вот и поведение такое...что б хоть как то к себе внимание привлечь...скунс...И выбрал же умник провокацию на тему Зенит - Спартак... что б поострее было...мог и Динамо выбрать и Торпедо, но это же неинтересно...Не зря говорят, чем мельче тем говнистей...В очередной раз выказал на показ свои обидки и недалекость.

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 августа 2017, 12:30

      Ну если он не обижается и в целом всё хорошо, то в ответной встрече Спартака и Зенита его можно ещё раз избить

      -3
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      Рейтинг: +76

      takca > BRO_football 7 августа 2017, 12:40

      Это кто избивать будет ты что ли быдло торгашеское. Очень интересное событие торгаш пытается примазаться к фанам зени.Ха Ха.

      -2
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