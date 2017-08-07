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Панов: «Не обижаюсь на быдло, болеющее за «Зенит»

7 августа 2017, 09:06
55

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов, который подвергся нападению фанатов клуба из Санкт-Петербурга, рассказал подробности этого инцидента после матча со «Спартаком». По словам бывшего футболиста сборной России, его не забрасывали монетами и не пытались сбить с ног.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Расскажите, что случилось после матча «Зенит» – «Спартак» между вами и болельщиками?

– Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома.

– В вас кидали какие-то монеты и пытались сбить с ног. Это правда?

– Такого не было. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.

– В ваш адрес кричали оскорбления?

– Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.

– Не собираетесь подавать заявление в полицию?

– Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет – у них свои проблемы.

– Сами ожидали такого приема, ведь любой человек имеет право болеть за любую команду?

– Оказывается, не любой. Но обиды у меня никакой нет.

– То есть вы не пострадали, и с вами все нормально?

– Да, со мной все хорошо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (55)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1502086353
панов сам себя ведет как быдло.
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Danish Dynamite
1502086432
Местный юродивый дурачок, острых ощущений не хватает, видать...
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Диктор
1502086662
Хорошо сказал про -быдло.
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mik1954
1502087473
Если бы не менты поимел бы гаденыш неприятностей, провокатор гребанный...
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la verdad
1502087514
Панов: "Облили пивом - я доволен" :))))
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insider_retro
1502088291
Несмотря на заслуги давно минувших дней, человек не вправе вести себя столь провокационно и навязчиво.... Очевидно он надеялся произвести фурор, когда накануне делал заявления и позднее выпячивал клубную символику... Думаю, его не поняли ни с той, ни с другой стороны, хотя некоторые и поддержали.... Он и сам не до конца понимает мотивы своего поступка... "О своих заслугах перед другими не нужно помнить. О своих проступках перед другими нельзя не помнить. О милости других к себе нельзя забывать. А об обидах, нанесенных вам, нельзя не забыть...." (Хун Цзычен)
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Evgeniy32
1502089781
Правильно мужики! Еще повезло этой крысе.
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Микояновский мясокомбинат
1502090344
Панов не обижается на быдло, болеющее за «Зенит», поскольку сам является быдлом, болеющим за свинтак :)))
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lek!
1502093731
Что бы ТЫ не говорил , но понять Я тебя не могу Александр. Мое мнение ТЫ просто спровоцировал болельщиков Зенита.
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Zenitovec1990
1502096608
Как можно играть полжизни за одну команду, а болеть за другую?
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