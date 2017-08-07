Болельщики «Зенита» избили Панова за надетый шарф «Спартака»

Бывшего игрока «Зенита» Александра Панова побили после матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака» (5:1). Согласно источнику, 41-летний россиянин был атакован болельщиками сине-бело-голубых.

Перед матчем Панов пообещал пройтись по Санкт-Петербургу в шарфе действующего чемпиона России.

Воспитанник «Зенита» играл за команду в 1994 году, с 1997 по 2000 и с 2006 по 2008. В составе сборной России Панов забил два гола в ворота команды Франции (3:2) в рамках встречи отборочного турнира Евро-2000.