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  • Болельщики «Зенита» избили Панова за надетый шарф «Спартака»

Болельщики «Зенита» избили Панова за надетый шарф «Спартака»

7 августа 2017, 01:48
46

Бывшего игрока «Зенита» Александра Панова побили после матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака» (5:1). Согласно источнику, 41-летний россиянин был атакован болельщиками сине-бело-голубых.

Перед матчем Панов пообещал пройтись по Санкт-Петербургу в шарфе действующего чемпиона России.

Воспитанник «Зенита» играл за команду в 1994 году, с 1997 по 2000 и с 2006 по 2008. В составе сборной России Панов забил два гола в ворота команды Франции (3:2) в рамках встречи отборочного турнира Евро-2000.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (46)
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Sashtech
1502059922
Зачем он устроил эту провокацию?И чего от нее ожидал?
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LX Zet
1502060765
видео на ютубе есть...никто его не избивал...его просто проводили с позором...все правильно сделали
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alex-76
1502061365
Ну и зачем так нужно было провоцировать болельщиков Зенита? Панов не прав как не крути.
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GoldPlayFIFARus9
1502062308
По ходу Панов поймал белочку,сначала орал везде что топит за Спартак,потом сказал что пройдётся по городу в атрибутике Спартака, потом со своей красной рожей сфоткался в центре,потом ещё накидал несколько плохих слов про Зенит. У меня только один вопрос, на что он рассчитывал после своих провокаций? Или он думал что он не досягаем для окружающих?
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mgordeev
1502062751
А что будет, если пройтись в шарфе Зенита по Тверской? Ничего видимо. Провинция, чо. Хорошо, что камнепад не устроили как их товарищи - болельщики из Анжи. Самое смешное - вызови их на разговор, никто ничего Панову предъявить и не сможет, все засунут язык туда, куда им засовывать привычно - в жопу. Но в толпе - они герои, как и всегда бывает в деревне.
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Shaitan.
1502068199
Чего хотел, того и добился. Нечего провоцировать было.
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Томь вперёд
1502069047
Глупая провокация и ни капли здравого смысла! Скучно ему видимо!
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Диктор
1502079193
Вот такие вот быдло и болеют за Зенит.Противно .
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Тамхар
1502083727
Обыкновенные хамы, которых в нашей стране все больше и больше! Стыдно!
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Сибирь за Спартак
1502087646
Да не били его, так послали лесом, да пивом облили.
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