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    Болельщики «Зенита» избили Панова за надетый шарф «Спартака»

    Бывшего игрока «Зенита» Александра Панова побили после матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака» (5:1). Согласно источнику, 41-летний россиянин был атакован болельщиками сине-бело-голубых.

    Перед матчем Панов пообещал пройтись по Санкт-Петербургу в шарфе действующего чемпиона России.

    Воспитанник «Зенита» играл за команду в 1994 году, с 1997 по 2000 и с 2006 по 2008. В составе сборной России Панов забил два гола в ворота команды Франции (3:2) в рамках встречи отборочного турнира Евро-2000.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 01:48
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:34

      Ну дак думать нужно прежде чем делать. Что от этих "лазурных" ожидать ещё можно.

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 августа 2017, 10:20

      "Враждебный мир" фанатов футбола и"чудовищные" выходки против тех кто имеет свой выбор в этой жизни.То на Зобнина накидываются,то на Панова, показывая свою ненависть к человеку и готовность" расплющить"любого кто не с ними.Печально

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > fanchik 7 августа 2017, 11:20

      Думаю, Панов ничем не лучше этих фанатов. Это чистой воды провокация с его стороны... Дешёвый пиар...

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 августа 2017, 09:34

      Да не били его, так послали лесом, да пивом облили.

      7
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      ...
      Рейтинг: +67288

      portero > Сибирь за Спартак 7 августа 2017, 11:27

      на видео вроде пня выписали , да оскорбляли немного

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 09:24

      зачем людей то провоцировать? на что он вообще надеялся?

      5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > alp 7 августа 2017, 11:27

      Да какая же это провокация? Теперь, скажем, каждый рокер должен лупить любителя классики? Дремучие у нас есть люди. И немало - вот в чем печаль.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Тамхар 7 августа 2017, 11:34

      Панов вырос в Колпино, играл в Зените, был любимцем болельщиков. Зенит подобрал его с помойки и чтобы дать завершить карьеру как настоящему футболисту и своему воспитаннику. Вместо благодарности, этот человек вступил в конфликт с руководством, и оказалось, что он с детсва болел за спам, во вью дает комменты, типа я давно в Москв е живу и уже скорее москвич чем колпинец, и ваще по питеру буду ходить в спамовской розе. А так то нет конечно! какая провокация?

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 августа 2017, 09:22

      Какая неожиданность!

      7
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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 7 августа 2017, 09:07

      Панову на пятом десятке пора уже голову включать, а не быть подростком, выкладывающим в инет свою никчемность.

      5
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      Рейтинг: +11

      drogo78 7 августа 2017, 09:00

      Панова не оправдываю, но... Всё чаще люди своё неадекватное поведение оправдывают тем, что их спровоцировали. Можно спровоцировать животное или ребёнка. Но как можно спровоцировать взрослого разумного человека? Только если он себя не контролирует и не может подумать головой. Стыдно, люди, стыдно. Совсем уже деградировали.

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 августа 2017, 08:47

      а чо?? некуй троллить болел.. за что боролся,на то и напоролся..

      2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 августа 2017, 08:30

      Диби...лы

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:28

      Обыкновенные хамы, которых в нашей стране все больше и больше! Стыдно!

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