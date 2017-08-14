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  • Гамула: «В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень»

Гамула: «В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень»

14 августа 2017, 23:14
7

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что «Спартак», несмотря на сложный старт сезона, поборется за чемпионство.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?

– Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой.

У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гамула Игорь Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Mr_Digorec
1502741968
Все верно говорит...полностью с ним солидарен. И даже если спам не будет чемпионом,мне все же кажется в тройке они будут. Потенциал Кареры не исчерпан....
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zlobny_zenitos
1502745222
Ерунда полнейшая! Никто его не поливает. Все нормально! Есть "эксперты", которые в среду кричат одно, а в субботу другое. Просто слушать их не надо. И все тут. Болельщики Спартака его правильно поддержали, руководство доверяет. Мы как оппоненты (я лично) со счетов не сбрасываю. Турнир длинный, календарь у всех сложный будет из за еврокубков, так что не надо слушать эти "эмоциональные качели" и вторить им)))
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DZHEK_VOROBEY1987
1502745306
Тут Каррера не причём,он молодец,просто нужно усиление.
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paracetamol
1502747216
Такова жисть, как говорят французы.
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sprint5
1502759393
все будет нормально
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ramos6548
1502871065
Вокруг Спартака есть куча журналистов которые при любом удобном случае хотят "заработать" на Спартаке. И совсем не важно что ни при этом будут писать...
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