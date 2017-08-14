Гамула: «В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что «Спартак», несмотря на сложный старт сезона, поборется за чемпионство.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?

– Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой.

У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.