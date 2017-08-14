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    Гамула: «В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что «Спартак», несмотря на сложный старт сезона, поборется за чемпионство.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    – Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?

    – Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой.

    У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 23:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 16 августа 2017, 11:11

      Вокруг Спартака есть куча журналистов которые при любом удобном случае хотят "заработать" на Спартаке. И совсем не важно что ни при этом будут писать...

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 августа 2017, 04:09

      все будет нормально

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      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:46

      Такова жисть, как говорят французы.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 августа 2017, 00:15

      Тут Каррера не причём,он молодец,просто нужно усиление.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 15 августа 2017, 00:13

      Ерунда полнейшая! Никто его не поливает. Все нормально! Есть "эксперты", которые в среду кричат одно, а в субботу другое. Просто слушать их не надо. И все тут. Болельщики Спартака его правильно поддержали, руководство доверяет. Мы как оппоненты (я лично) со счетов не сбрасываю. Турнир длинный, календарь у всех сложный будет из за еврокубков, так что не надо слушать эти "эмоциональные качели" и вторить им)))

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 14 августа 2017, 23:19

      Все верно говорит...полностью с ним солидарен. И даже если спам не будет чемпионом,мне все же кажется в тройке они будут. Потенциал Кареры не исчерпан....

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Mr_Digorec 15 августа 2017, 00:06

      Согласен!

      -1
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