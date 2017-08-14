Гамула: «В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень»

Вокруг Спартака есть куча журналистов которые при любом удобном случае хотят "заработать" на Спартаке. И совсем не важно что ни при этом будут писать...
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что «Спартак», несмотря на сложный старт сезона, поборется за чемпионство.
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.
– Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?
– Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой.
У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.