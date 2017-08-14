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    Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию. Паулиньо перешел в «Барселону». Дайджест событий дня

    Хави Гарсия покидает «Зенит»

    «Зенит» сообщил об уходе полузащитника Хави Гарсии. Испанец продолжит свою карьеру в «Бетисе». Подробности сделки пока не сообщаются. В «Зенит» Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в августе 2014 года за 16,8 миллиона евро. В составе петербуржцев 30-летний футболист отыграл 108 матчей.

    Судья матча «Зенит» – «Ахмат» получил «неуд»

    Арбитр Игорь Федотов, который обслуживал матч шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0), получил неудовлетворительную оценку за свою работу – 7,3 балла. Оценка снижена из-за того, что Федотов не показал красную карточку вратарю «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой вне пределов штрафной площади. Лунев после матча признался, что судья был вправе удалить его с поля.

    Скауты «Боруссии» просматривали игроков ЦСКА и «Спартака» в дерби

    Во время московского дерби ЦСКА«Спартак» представители дортмундской «Боруссии» пристально следили за двумя футболистами команд. Речь идет о полузащитнике армейцев Александре Головине и форварде красно-белых Квинси Промесе. Если игра форварда «Спартака» не впечатлила представителей «Боруссии», то действия Головина немцам понравились. Они планируют также посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

    «Боруссия» вмешивается в борьбу за Луана

    Форвард «Гремио» Луан, которого готов за 22 миллиона евро приобрести «Спартак», попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Руководство немецкого клуба готовит официальное предложение по нападающему. Ранее СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны «Сампдории». Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года.

    Что общего между «Спартаком» Карреры и «Спартаком» Эмери. Сейчас все закончится так же?

    Роналду дисквалифицирован на пять матчей

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду пропустит пять следующих матчей клуба во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной»(3:1). Из-за красной карточки он не примет участие в ответной игре, а еще четыре встречи «Реала» пройдут без Роналду, поскольку португалец толкнул судью встречи. Сообщается, что клуб уже готовится подать апелляцию.

    Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

    Паулиньо стал игроком «Барселоны»

    «Барселона» достигла договоренности с «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо, о чем и сообщила на своем официальном сайте. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. Отступные в контракте игрока с каталонцами – 120 миллионов евро. Данные о зарплате пока не опубликованы. В четверг, 17 августа, Паулиньо подпишет контракт с «Барселоной» и будет официально представлен клубом.

    «Барселона» купила Паулиньо. Что не так с этим трансфером?

    «Фенербахче» хочет обменяться защитниками со «Спартаком»

    «Спартак» продолжает интересоваться футболистом «Фенербахче» Романом Нойштедтером, а турецкая сторона может попросить руководство красно-белых включить в сделку защитника Сердара Таски. Ранее трансфер спартаковца рассматривал «Трабзонспор». Кроме того, появилась информация о том, что за Нойштедтера турки просят восемь миллионов евро, тогда как «Спартак» не планирует тратить больше трех миллионов.

    Ригони может перейти в «Наполи» вместо «Зенита»

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, которого активно приглашает к себе «Зенит», может продолжить карьеру в «Наполи». Ранее агент игрока заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов. Сегодня он опроверг эту информацию.

    «Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал представитель Ригони.

    Фото: metro.co.uk

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 20:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 15 августа 2017, 10:08

      5 матчей - это конечно многовато, пока Роналду не будет играть, может это шанс молодого Майораля? или Асенсио???

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 15 августа 2017, 09:24

      всего 10 минут хватило чтобы весь мир говорил о тебе.Гордимся с тобой РОНАЛЬДО.

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 15 августа 2017, 07:24

      Жалко Роналду,Реалу будет сложно без него,у Барселоны появится шанс оторваться

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      Рейтинг: +617

      nelez > Chizhova 15 августа 2017, 09:39

      Не беспокойся , нету Рональду, ест Асенсио , Васкес , ест Ковачич , ест Каземиро , ест опытные Бейл , Бензема и ест счет 3-1, так что нечего беспокоится.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:07

      Роналду зря обидели, не удар, даже не толчок, так касание. Не трожь г..но, как говорится.

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      Рейтинг: +833

      Sola 15 августа 2017, 06:18

      Бомбардир, что за чушь вы пишете о дискве Роналду? Она распространяется только на Суперкубок Испании, а не на обычные матчи Ла Лиги или Кубок Короля.

      1
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      Рейтинг: +9

      ree466 15 августа 2017, 03:28

      интересные новости!

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 августа 2017, 02:24

      Головин как раз подходит Боруссии!!!Саша покажи всем что в России еще есть толковые игроки!!!

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 15 августа 2017, 00:55

      Роник всегда был хорошим актером

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 14 августа 2017, 22:19

      Роналду пропустит 5 игр за прикосновение к судье (никакого толчка там и в помине не было), а судье, удалившему его за симуляцию, которой не было, и поставившему пенальти, которого не было, пять баллов? У нас Федотову за единственную ошибку, когда с результатом игры уже все было ясно, неуд. Что ж, так и надо, пропущенная КК - это не жук чихнул. А у них, в Испании все время как-то так. Иногда их чемпионат из-за такого судейства довольно дого смотреть не хочется.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Вомбат 14 августа 2017, 22:50

      К окулисту сходи,зрение проверь.Там Нырялду руками махал...Если это не симуляция,то встал и побежал.А так симуляция.Посмотри повтор.

      1
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      Рейтинг: +600

      dimar > mutabor0992 14 августа 2017, 23:58

      ну так он не сам упал его толкнули. Так имел право разводить что угодно)

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > dimar 15 августа 2017, 06:13

      Роналду не толкали. Обычная борьба плечо в плечо. Только вот Рон сразу падать начинает от любого прикосновения. Так было еще в МЮ, с тех пор каждый раз так. Ну и руками он разводит, выпрашивая штрафные и пенки, каждый раз тоже: есть ли реальное нарушение или нет. И эта привычка тоже всю его карьеру сопровождает.

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      Рейтинг: +997

      egrrr > Вомбат 15 августа 2017, 08:59

      Зачем "прикасался" к судье?

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      Рейтинг: +617

      nelez > Вомбат 15 августа 2017, 09:22

      Единственная ошибка Криштиано там-касание судьи.Не надо было трогать гавно , тронеш гавно испачкаешся.Он же профессионал , явно видно было-судья не судит матч , а играет на стороне барселоны.Ошибка Рональдо в этом-он не видел этого, или не понял , или не хватало времени понять этого.

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 14 августа 2017, 21:43

      Головина бы хотелось там увидеть, Паулиньо непонятно зачем нужен Барсе, т к игрок уже старый и вообще не уровень, Ригони надеюсь всё таки перейдёт, а ещё обмен защитниками Спартака и Фенера тоже интересный думаю всё таки случится!

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