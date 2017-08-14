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  • Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию. Паулиньо перешел в «Барселону». Дайджест событий дня

Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию. Паулиньо перешел в «Барселону». Дайджест событий дня

14 августа 2017, 20:55
16

Хави Гарсия покидает «Зенит»

«Зенит» сообщил об уходе полузащитника Хави Гарсии. Испанец продолжит свою карьеру в «Бетисе». Подробности сделки пока не сообщаются. В «Зенит» Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в августе 2014 года за 16,8 миллиона евро. В составе петербуржцев 30-летний футболист отыграл 108 матчей.

Судья матча «Зенит» – «Ахмат» получил «неуд»

Арбитр Игорь Федотов, который обслуживал матч шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0), получил неудовлетворительную оценку за свою работу – 7,3 балла. Оценка снижена из-за того, что Федотов не показал красную карточку вратарю «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой вне пределов штрафной площади. Лунев после матча признался, что судья был вправе удалить его с поля.

Скауты «Боруссии» просматривали игроков ЦСКА и «Спартака» в дерби

Во время московского дерби ЦСКА«Спартак» представители дортмундской «Боруссии» пристально следили за двумя футболистами команд. Речь идет о полузащитнике армейцев Александре Головине и форварде красно-белых Квинси Промесе. Если игра форварда «Спартака» не впечатлила представителей «Боруссии», то действия Головина немцам понравились. Они планируют также посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

«Боруссия» вмешивается в борьбу за Луана

Форвард «Гремио» Луан, которого готов за 22 миллиона евро приобрести «Спартак», попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Руководство немецкого клуба готовит официальное предложение по нападающему. Ранее СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны «Сампдории». Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года.

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Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пропустит пять следующих матчей клуба во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной»(3:1). Из-за красной карточки он не примет участие в ответной игре, а еще четыре встречи «Реала» пройдут без Роналду, поскольку португалец толкнул судью встречи. Сообщается, что клуб уже готовится подать апелляцию.

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Паулиньо стал игроком «Барселоны»

«Барселона» достигла договоренности с «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо, о чем и сообщила на своем официальном сайте. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. Отступные в контракте игрока с каталонцами – 120 миллионов евро. Данные о зарплате пока не опубликованы. В четверг, 17 августа, Паулиньо подпишет контракт с «Барселоной» и будет официально представлен клубом.

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«Фенербахче» хочет обменяться защитниками со «Спартаком»

«Спартак» продолжает интересоваться футболистом «Фенербахче» Романом Нойштедтером, а турецкая сторона может попросить руководство красно-белых включить в сделку защитника Сердара Таски. Ранее трансфер спартаковца рассматривал «Трабзонспор». Кроме того, появилась информация о том, что за Нойштедтера турки просят восемь миллионов евро, тогда как «Спартак» не планирует тратить больше трех миллионов.

Ригони может перейти в «Наполи» вместо «Зенита»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, которого активно приглашает к себе «Зенит», может продолжить карьеру в «Наполи». Ранее агент игрока заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов. Сегодня он опроверг эту информацию.

«Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал представитель Ригони.

Фото: metro.co.uk

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (16)
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alexfilatov
1502736204
Головина бы хотелось там увидеть, Паулиньо непонятно зачем нужен Барсе, т к игрок уже старый и вообще не уровень, Ригони надеюсь всё таки перейдёт, а ещё обмен защитниками Спартака и Фенера тоже интересный думаю всё таки случится!
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Вомбат
1502738367
Роналду пропустит 5 игр за прикосновение к судье (никакого толчка там и в помине не было), а судье, удалившему его за симуляцию, которой не было, и поставившему пенальти, которого не было, пять баллов? У нас Федотову за единственную ошибку, когда с результатом игры уже все было ясно, неуд. Что ж, так и надо, пропущенная КК - это не жук чихнул. А у них, в Испании все время как-то так. Иногда их чемпионат из-за такого судейства довольно дого смотреть не хочется.
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qw3rty33
1502747749
Роник всегда был хорошим актером
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igormaddog
1502753045
Головин как раз подходит Боруссии!!!Саша покажи всем что в России еще есть толковые игроки!!!
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ree466
1502756886
интересные новости!
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Sola
1502767102
Бомбардир, что за чушь вы пишете о дискве Роналду? Она распространяется только на Суперкубок Испании, а не на обычные матчи Ла Лиги или Кубок Короля.
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Приус
1502770039
Роналду зря обидели, не удар, даже не толчок, так касание. Не трожь г..но, как говорится.
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Chizhova
1502771049
Жалко Роналду,Реалу будет сложно без него,у Барселоны появится шанс оторваться
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nelez
1502778263
всего 10 минут хватило чтобы весь мир говорил о тебе.Гордимся с тобой РОНАЛЬДО.
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Jackson88
1502780893
5 матчей - это конечно многовато, пока Роналду не будет играть, может это шанс молодого Майораля? или Асенсио???
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