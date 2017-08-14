Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию. Паулиньо перешел в «Барселону». Дайджест событий дня

Хави Гарсия покидает «Зенит»

«Зенит» сообщил об уходе полузащитника Хави Гарсии. Испанец продолжит свою карьеру в «Бетисе». Подробности сделки пока не сообщаются. В «Зенит» Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в августе 2014 года за 16,8 миллиона евро. В составе петербуржцев 30-летний футболист отыграл 108 матчей.

Судья матча «Зенит» – «Ахмат» получил «неуд»

Арбитр Игорь Федотов, который обслуживал матч шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0), получил неудовлетворительную оценку за свою работу – 7,3 балла. Оценка снижена из-за того, что Федотов не показал красную карточку вратарю «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой вне пределов штрафной площади. Лунев после матча признался, что судья был вправе удалить его с поля.

Скауты «Боруссии» просматривали игроков ЦСКА и «Спартака» в дерби

Во время московского дерби ЦСКА – «Спартак» представители дортмундской «Боруссии» пристально следили за двумя футболистами команд. Речь идет о полузащитнике армейцев Александре Головине и форварде красно-белых Квинси Промесе. Если игра форварда «Спартака» не впечатлила представителей «Боруссии», то действия Головина немцам понравились. Они планируют также посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

«Боруссия» вмешивается в борьбу за Луана

Форвард «Гремио» Луан, которого готов за 22 миллиона евро приобрести «Спартак», попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Руководство немецкого клуба готовит официальное предложение по нападающему. Ранее СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны «Сампдории». Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года.

Что общего между «Спартаком» Карреры и «Спартаком» Эмери. Сейчас все закончится так же?

Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пропустит пять следующих матчей клуба во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной»(3:1). Из-за красной карточки он не примет участие в ответной игре, а еще четыре встречи «Реала» пройдут без Роналду, поскольку португалец толкнул судью встречи. Сообщается, что клуб уже готовится подать апелляцию.

Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

Паулиньо стал игроком «Барселоны»

«Барселона» достигла договоренности с «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо, о чем и сообщила на своем официальном сайте. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. Отступные в контракте игрока с каталонцами – 120 миллионов евро. Данные о зарплате пока не опубликованы. В четверг, 17 августа, Паулиньо подпишет контракт с «Барселоной» и будет официально представлен клубом.

«Барселона» купила Паулиньо. Что не так с этим трансфером?

«Фенербахче» хочет обменяться защитниками со «Спартаком»

«Спартак» продолжает интересоваться футболистом «Фенербахче» Романом Нойштедтером, а турецкая сторона может попросить руководство красно-белых включить в сделку защитника Сердара Таски. Ранее трансфер спартаковца рассматривал «Трабзонспор». Кроме того, появилась информация о том, что за Нойштедтера турки просят восемь миллионов евро, тогда как «Спартак» не планирует тратить больше трех миллионов.

Ригони может перейти в «Наполи» вместо «Зенита»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, которого активно приглашает к себе «Зенит», может продолжить карьеру в «Наполи». Ранее агент игрока заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов. Сегодня он опроверг эту информацию.

«Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал представитель Ригони.

Фото: metro.co.uk