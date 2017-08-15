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    «Барселона» купила Паулиньо. Что не так с этим трансфером?


    3
    Голосов: 8
    15.08.2017 18:00
    После ухода Неймара «Барселона» не взяла ему замену, а вытащила из Китая бразильского опорника. Разбираем детали этого очень странного перехода.

    Чем Паулиньо занимался последние годы

    Паулиньо – чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. У него 41 матч за сборную. Свою карьеру Паулиньо начинал в клубе из Литвы на пятитысячном стадионе в Вильнюсе (стадион остался, клуб – развалился). А закончил, как все думали, в Китае, куда переехал еще пару лет назад. С «Гуанчжоу» Паулиньо выиграл чемпионат страны, в марте заколотил три гола Уругваю в матче квалификации к ЧМ-2018, но особо на себя внимания не обращал, поскольку даже за уже напичканной звездами китайской лигой все равно следят нечасто.

    Как «Барселоне» удалось его приобрести

    Сумма отступных в контракте Паулиньо, продленном в начале 2017-го до конца 2020-го, составляла 40 миллионов евро. Это даже не пятая часть денег за Неймара, так что «Барса» легко позволила себе этот трансфер.

    Каковы условия контракта

    Соглашение рассчитано на четыре года. Сумма отступных будет прописана в размере 120 миллионов евро. Подпись под контрактом пока еще не поставлена – торжество запланировано на 17 августа. Презентация тоже намечена на этот день.

    Что он сказал

    «Это уникальная возможность для меня – играть за лучший клуб мира в окружении лучших футболистов. С того момента, как я получил предложение, я уже не мог перестать думать об этом трансфере. Очень жду всего того, что произойдет на этой неделе», – рассказал Паулиньо в интервью Mundo Deportivo.

    Что в этом трансфере смущает

    Пунктов сразу несколько. Во-первых, бразильцу уже 29 лет, и насколько долго он сможет помогать клубу – непонятно. Во-вторых, в Европе он ничего не выиграл и себя, по большому счету, не показал: о литовском и польском клубах вспоминать бессмысленно, за полтора сезона в «Тоттенхэме» он тоже ничего интересного не совершил. В-третьих, непонятно, сколько по времени привыкать к сильному чемпионату после двух лет в Китае, где уровень лиги гораздо ниже. В-четвертых, на роль звезды, с помощью которой охотнее раскупались бы футболки «Барселоны», Паулиньо не тянет, как и на роль медийного персонажа.

    А что может обрадовать

    Паулиньо приходит в «Барселону» как опытный сложившийся футболист, который, возможно, поможет здесь и сейчас. Он может усилить среднюю линию, обладая хорошим пасом и умело отбирая мячи. Он техничен, как и всякий бразилец, бороться его пытались научить (и будем верить, что научили) в Англии. В Китае он мог набраться уверенности в себе. К тому же, сборная Бразилии уже обеспечила себе путевку на ЧМ-2018, а там у Паулиньо – 4+2 по системе «гол плюс пас» в семи матчах квалификации.

    Над чем смеются

    Шутники после ухода Неймара и прихода Паулиньо изобрели новые аббревиатуры. Вместо МСН теперь будет ПМС, хотя это и не слишком подходит, поскольку бразильца в атаку никто ставить не будет. Но притом тройка Ракитич-Иньеста-Паулиньо образует грустную аббревиатуру R.I.P., которая тоже радости не добавляет. В мемах пошли еще дальше и показали, как именно Бартомеу пришла в голову мысль купить Паулиньо. Надо лишь было сложить это прозвище из ПАУЛо Дибалы и КоутИНЬО.

    UPD от 15.08.17

    Сегодня стала известна еще одна любопытная подробность об этом трансфере – по данным Mundodeportivo, «Барселона» не смогла найти нужную сумму на Паулиньо, и тот заплатил 7,5 миллиона евро из своих денег. Ранее подобное уже происходило, когда в «Барсу» переходили Хавьер Маскерано и Сеск Фабрегас: они тоже доплачивали за трансфер из собственного кармана. В дальнейшем сине-гранатовые отблагодарят Паулиньо путем увеличения зарплаты, как это было в случае с Маскерано и Фабрегасом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА, «Барселона»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 августа 2017, 18:35

      почему не добавили скрин из его твиттера, где он в 2013 топит за реал и называет барсу девушками низкой социальной ответственности? общественность взволнована

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 21:49

      Долб@@б ты Бартомеу, очередные 40 лямов просрал!!! Лапорте угомони и замени этого как там я его назвал да точно!!!

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 14 августа 2017, 21:31

      летом 2007-го Паулиньо проходил просмотр в клубе "Неман" - середняке чемпионата Беларуси и с треском провалился... когда в 2013-ом он попал в "Тоттенхем" и на ЧМ-2014 играл в основе, то вся Беларусь была в шоке)))

      3
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      Рейтинг: +122

      serginho8 14 августа 2017, 18:24

      да это тупо подмена Иньесты а где то и в паре с ним играть будут.



      они же видимо хотели в пару к Иньесте взять Коутиньо, и что в дальнейшем он его заменил , но не вышло.

      А на фланг вместо Неймара они также не смогли взять Дембеле.

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > serginho8 15 августа 2017, 06:06

      Коут не полетел на игру ЛЧ с Ливером. Генич считает, что уже всё решено, клубы договорились о переходе бразильца в Барсу. Осталось дождаться официального подтверждения.

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > Sola 15 августа 2017, 11:23

      КМС будет

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > SPARTAK M222222222 15 августа 2017, 23:46

      Не будет, Коутиньо не нападающий. Он берется сначала в пару, а затем и на замену Иньесте.

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