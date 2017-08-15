«Барселона» купила Паулиньо. Что не так с этим трансфером?

Чем Паулиньо занимался последние годы

Паулиньо – чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. У него 41 матч за сборную. Свою карьеру Паулиньо начинал в клубе из Литвы на пятитысячном стадионе в Вильнюсе (стадион остался, клуб – развалился). А закончил, как все думали, в Китае, куда переехал еще пару лет назад. С «Гуанчжоу» Паулиньо выиграл чемпионат страны, в марте заколотил три гола Уругваю в матче квалификации к ЧМ-2018, но особо на себя внимания не обращал, поскольку даже за уже напичканной звездами китайской лигой все равно следят нечасто.

Как «Барселоне» удалось его приобрести

Сумма отступных в контракте Паулиньо, продленном в начале 2017-го до конца 2020-го, составляла 40 миллионов евро. Это даже не пятая часть денег за Неймара, так что «Барса» легко позволила себе этот трансфер.

Каковы условия контракта

Соглашение рассчитано на четыре года. Сумма отступных будет прописана в размере 120 миллионов евро. Подпись под контрактом пока еще не поставлена – торжество запланировано на 17 августа. Презентация тоже намечена на этот день.

Что он сказал

«Это уникальная возможность для меня – играть за лучший клуб мира в окружении лучших футболистов. С того момента, как я получил предложение, я уже не мог перестать думать об этом трансфере. Очень жду всего того, что произойдет на этой неделе», – рассказал Паулиньо в интервью Mundo Deportivo.

Что в этом трансфере смущает

Пунктов сразу несколько. Во-первых, бразильцу уже 29 лет, и насколько долго он сможет помогать клубу – непонятно. Во-вторых, в Европе он ничего не выиграл и себя, по большому счету, не показал: о литовском и польском клубах вспоминать бессмысленно, за полтора сезона в «Тоттенхэме» он тоже ничего интересного не совершил. В-третьих, непонятно, сколько по времени привыкать к сильному чемпионату после двух лет в Китае, где уровень лиги гораздо ниже. В-четвертых, на роль звезды, с помощью которой охотнее раскупались бы футболки «Барселоны», Паулиньо не тянет, как и на роль медийного персонажа.

А что может обрадовать

Паулиньо приходит в «Барселону» как опытный сложившийся футболист, который, возможно, поможет здесь и сейчас. Он может усилить среднюю линию, обладая хорошим пасом и умело отбирая мячи. Он техничен, как и всякий бразилец, бороться его пытались научить (и будем верить, что научили) в Англии. В Китае он мог набраться уверенности в себе. К тому же, сборная Бразилии уже обеспечила себе путевку на ЧМ-2018, а там у Паулиньо – 4+2 по системе «гол плюс пас» в семи матчах квалификации.

Над чем смеются

Шутники после ухода Неймара и прихода Паулиньо изобрели новые аббревиатуры. Вместо МСН теперь будет ПМС, хотя это и не слишком подходит, поскольку бразильца в атаку никто ставить не будет. Но притом тройка Ракитич-Иньеста-Паулиньо образует грустную аббревиатуру R.I.P., которая тоже радости не добавляет. В мемах пошли еще дальше и показали, как именно Бартомеу пришла в голову мысль купить Паулиньо. Надо лишь было сложить это прозвище из ПАУЛо Дибалы и КоутИНЬО.

UPD от 15.08.17

Сегодня стала известна еще одна любопытная подробность об этом трансфере – по данным Mundodeportivo, «Барселона» не смогла найти нужную сумму на Паулиньо, и тот заплатил 7,5 миллиона евро из своих денег. Ранее подобное уже происходило, когда в «Барсу» переходили Хавьер Маскерано и Сеск Фабрегас: они тоже доплачивали за трансфер из собственного кармана. В дальнейшем сине-гранатовые отблагодарят Паулиньо путем увеличения зарплаты, как это было в случае с Маскерано и Фабрегасом.

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