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    Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все


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    Голосов: 16
    13.08.2017 02:40
    ЦСКА обыграл «Спартак» в главном матче первой части чемпионата. Александр Плеханов посмотрел на битву московских команд, результат которой приблизил к чемпионству «Зенит».

    «Спартак» уже не чемпион

    Весной мы подобное дерби уже видели. Моменты с обеих сторон, классная игра вратарей, фарт и везение – главные составляющие матча, после которого «Спартак» почти официально объявили чемпионом. Тот «Спартак» был самой сильной командой России, а ЦСКА Гончаренко только набирал ход. Через несколько месяцев ЦСКА по-прежнему только набирает, а «Спартак» постепенно спустился с планки обладателя титула.

    Голкипера Реброва посадили на скамейку после пяти мячей от «Зенита». Все спартаковцы, включая Карреру, открыто поддержали Артема, но в ворота встал Селихов. «Селихов – основной голкипер? Посмотрим», – резюмировал Каррера. В матче с тульским «Арсеналом» бывший дублер Реброва сыграл уверенно. Вышел он и на дерби. Представить подобную вратарскую рокировку в чемпионском «Спартаке» было сложно. Сейчас напрашивающихся изменений все больше.

    Теперь в основе «Спартака» забивает новичок Пашалич. Каррера по-новому организовывает игру, делая еще больший акцент на взаимодействие в центральной зоне. По новой модели от чрезмерного желания начал забивать даже Зе Луиш. Здесь же его быстро заменили из-за травмы. «Спартак» редактируется и тяжело готовится к Лиге чемпионов. Летнее дерби для клуба – лишь один из матчей в длинном цикле. Как и разгром от «Зенита», его никто по-настоящему не воспринимают серьезно. Но от верхней строчки «Спартак» теперь далеко.

    ЦСКА еще не чемпион

    Встреча с болельщиками перед началом сезона обнажила многие проблемы армейского клуба. Прежде всего, связаны они со стадионом. Если с камерами хранения и очередями на выход есть какой-то прогресс, то дерби добавило новых вопросов. Странная организация билетной продажи лишила многих болельщиков возможности посетить матч. Арена все-таки заполнилась, очереди на проход сохранялись до стартового свистка, но неприятный осадок остался.

    Есть проблемы у армейцев и в игре. Игорь Акинфеев провел занятие в общей группе и даже вышел на матч, но от нервов и общей паники в игровой организации это не спасло. В защите провалы, а в атаку Гончаренко вынужденно выпустил пару нападающих Оланаре-Витиньо. Нигериец в предыдущем туре наконец-то забил, но едва ли в сегодняшнем состоянии готов для уровня основы. У ЦСКА по-прежнему ни одного трансфера, хотя в атакующую линию они явно требуются.

    Весной перестройка армейской игры шла быстрыми шагами. Новая схема и внедрение внутренних резервов позволили добиться прогресса. В летнем дерби Гончаренко занимался скорее тем, что пробовал переставлять слова в предложении. В предыдущих матчах с первых минут безуспешно выходил Чалов. Теперь Федор оказался на поле в середине второго тайма, снова отыграл безрезультатно, а матч вытащили другие. Для завершения перестройки ЦСКА теперь нужны не только бодрость Витиньо и бесконечное везение. Здесь необходимо еще и добавлять новые опции.

    ЦСКА обыграл «Спартак» за две минуты. Как это было

    «Зенит» – будущий чемпион

    Это дерби всеми составляющими натолкнуло на параллели с хоккеем. Перед матчем символический удар по мячу совершил гость из-за океана Евгений Малкин. Армейцы сделали отсылку к хоккейной арене предматчевым баннером, а в перерыве хоккеисты били пенальти Илье Помазуну. Поддержка собратьев из другого вида спорта футболистам не помогла, а отсылки к игре с шайбой напрашиваются и по-другому поводу.

    «Зенит» – такой же монополист, как и хоккейный СКА. Команда из Санкт-Петербурга за летнее окно поменяла руководящий и тренерский состав вместе с половиной команды. Теперь у «Зенита» лучший коллектив в лиге по количеству и качеству. Московские команды подобным не похвастаются. «Спартаку» и ЦСКА остается вот так просто биться за вторые роли и купаться в море собственных проблем. Ресурсов и возможностей даже для решения таких задач хватает с трудом.

    Зато с эмоциями все снова было на высшем уровне. Понтус Вернблум кричал на судью, болельщики обменивались взаимными оскорблениями, а Фернандес ускользал от опрометчивых подкатов Комбарова. Здесь опять раскрылись проснувшиеся голевые таланты Георгия Щенникова. ЦСКА совершил камбэк и обыграл действующего чемпиона. В рамках маленького матча эту победу можно считать огромной. Для всего чемпионата победа ЦСКА необходимым сюрпризом не стала.

    Бороться за титул одними внутренними резервами ЦСКА будет тяжело. Поражения от конкурентов и провальный старт сезона теперь официально испортили гонку и «Спартаку». «У меня нет претензий к игрокам. Просто нашего максимума больше не хватает. Необходимо отдавать еще больше», – сказал после игры Массимо Каррера. Для чемпионата России такой результат дерби сложно оценить положительно. Команды же теперь в разном настроении будут готовиться к еще более значимым играм. И с этого ракурса дерби вышло интересным.

    Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 16
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +157

      pik54 15 августа 2017, 06:05

      В концовке Спартак был слобее.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 августа 2017, 19:16

      На фото смотрю и Карреру жалко. Вид растерянно-офигевший. Спартачи молодцы- каррерят.))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 августа 2017, 15:44

      С каких пор сосиСКА стала хоккейным монополистом? Автор вообще в теме про хоккей?

      0
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 13 августа 2017, 12:42

      Статья пустая. Спартак не создал практически ничего впереди кроме одного опасного удара в первом тайме и ситуации со срезкой когда забивали гол. ЦСКА создал два-три момента в первом тайме и столько же во втором. Так что победа армейцев скорее закономерна. Единственное, все турниру только начинаются и если пойдут травмы то и ЦСКА и Спартаку с их нынешними скамейками будет тяжело.

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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 13 августа 2017, 11:29

      Статья идиотская. Как в лужу пернул.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 августа 2017, 10:20

      спартак еще покажет

      0
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 13 августа 2017, 09:43

      Итальянские тренеры не умеют работать с новичками, им подавай готовый материал.
      Почему Конте отцепил Карреру?

      0
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 13 августа 2017, 09:42

      Спартак провалил сезон! Если в прошлом году что-то теплилось на идеях Аленичева, то сегодня их нет! Катать мяч поперек поля и назад - это игра трусов. Вот этим они и занимаются.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2017, 08:06

      "В защите провалы..."


      Этот умник вообще матч видел? Ни одного голевого момента у ворот ЦСКА "Спартак" за весь матч создать так и не смог! Влетевший мяч был случайным - с рикошета, что бывает в футболе, ибо это игра! А вот армейцы создали пять-шесть голевых моментов у ворот "Спартака". Во втором тайме на выходе ошибся Селихов, и только чудо спасло "Спартак", ибо Березуцкий ударил головой и слегка промахнулся, а бил он уже по пустым воротам. Да и в первом тайме парочка голевых моментов была, не говоря уже о двух забитых мячах во втором тайме.

      5
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 августа 2017, 07:03

      О чём статья? Об очевидном? Мог и не тратить ресурс клавиатуры.

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