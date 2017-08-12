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    Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?


    4
    Голосов: 5
    12.08.2017 14:00
    Обычные болельщики ЦСКА отдают за билет несколько тысяч рублей. Но главный вопрос не к цифрам, а к странному порядку продаж.

    Главное московское дерби пройдет вечером 12 августа. Ограниченная продажа билетов на игру стартовала еще 2 августа. С этого дня проход на матч со «Спартаком» на фанатскую трибуну могли получить владельцы абонементов на сезон и представители официальных объединений болельщиков. С 6 августа открылась продажа для людей, пришедших на игру с ЦСКА – АЕК или на встречу «Рубином». Еще через день владельцы карты КЛС, карты болельщика или обладатели абонементов на предыдущие сезоны тоже подключились к распределению мест.

    Им всем были доступны билеты за ворота с самой дешевой ценой в 1000 рублей. Естественно, что они разлетелись сразу. Свободная продажа стартовала 10 августа. Обычным любителям футбола экономнее всего можно сходить на московское дерби за 2500 рублей на центральные трибуны. За лучшие места надо заплатить 4900 рублей, а чтобы попасть в ВИП-ложу – 30500 рублей. Болельщики «Спартака» смогут посетить дерби всего за 1000 рублей. Реализацией гостевых билетов занимается их любимый клуб. У ЦСКА же возникли проблемы даже с такой продажей билетов.

    Скриншот комментария с портала Чемпионат.com.

    Стадион ЦСКА вмещает почти 30000 болельщиков. На весеннее дерби сюда пришли 27352 зрителя. В этом сезоне даже летом арена не всегда заполняется даже на треть. Игру против новичка РФПЛ «СКА-Хабаровск» посетили всего 8500 зрителей. У болельщиков много претензий к ценам внутри стадиона. У ЦСКА есть проблемы с организацией работ камер хранения и опустошением чаши после матчей. В этой работе прогресс есть, но завлечь народ на трибуны пока не удается. Будет ли аншлаг на дерби?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +184

      cord-76 13 августа 2017, 16:35

      Я считаю что у коней просто мало болельщиков, все за Спартак, даже когда игра как сейчас полный отстой!

      -1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 августа 2017, 02:14

      билеты долны дешевле быть , тем более Рфпл не является топовой лигой . И футболисты там стоят - за что платьть??? Да я лучше по телеку посмотрю - дешево и сердито. А если что не так выключил и пошёл заниматься своими делами

      1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 12 августа 2017, 23:11

      Незнаю, че вы ноете!?
      Купил абик за 7к, теперь все домашние мои и не важно ска это или мясо. Хожу и поддерживаю, а если вы раз в год способны оторвать свою попу от дивана, то извольте господа заплатить подороже. Матчи класно смотряться с трибуны и несмотря на то как играет команда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 12 августа 2017, 16:49

      бизнес по-еврейски

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 12 августа 2017, 15:50

      Да что вы всё с Европой то сравниваете?Какие там зарплаты а какие у нас.А пенсии у нас какие?А то тут некоторые пишут,спуститесь на землю господа болельщики.А за такую цену никто не ходит - и правильно делают

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 августа 2017, 14:43

      крахоборы

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 августа 2017, 14:21

      поэтому и ходит максимум 10к

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 12 августа 2017, 14:14

      Гинер просто тупит

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 августа 2017, 14:13

      Платить свои кровные,чтобы лицезреть то,что по ошибке называют футболом..это кем надо быть?!

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 августа 2017, 13:21

      вот и ответ ЦСКА по низкой посещаемости, это просто смешно, ставить цены такие, на матч того же Арсенала самый дешёвый билет стоит от 26 фунтов до 35 (2000 рублей), а чемпионат зрелищнее и игроки выше классом, пока наши топ клубы не поставят цену около 500 рублей за самый дешёвый билет на такие матчи дерби, полный стадион собирать будет только Спартак и Зенит. ЦСКА упрекать своих болельщиков в низкой посещаемости глупо, раз такие цены то и посещаемость будет низкая...

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