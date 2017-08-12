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  • Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?

Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?

Главное московское дерби пройдет вечером 12 августа. Ограниченная продажа билетов на игру стартовала еще 2 августа. С этого дня проход на матч со «Спартаком» на фанатскую трибуну могли получить владельцы абонементов на сезон и представители официальных объединений болельщиков. С 6 августа открылась продажа для людей, пришедших на игру с ЦСКА – АЕК или на встречу «Рубином». Еще через день владельцы карты КЛС, карты болельщика или обладатели абонементов на предыдущие сезоны тоже подключились к распределению мест.

Им всем были доступны билеты за ворота с самой дешевой ценой в 1000 рублей. Естественно, что они разлетелись сразу. Свободная продажа стартовала 10 августа. Обычным любителям футбола экономнее всего можно сходить на московское дерби за 2500 рублей на центральные трибуны. За лучшие места надо заплатить 4900 рублей, а чтобы попасть в ВИП-ложу – 30500 рублей. Болельщики «Спартака» смогут посетить дерби всего за 1000 рублей. Реализацией гостевых билетов занимается их любимый клуб. У ЦСКА же возникли проблемы даже с такой продажей билетов.

Скриншот комментария с портала Чемпионат.com.

Стадион ЦСКА вмещает почти 30000 болельщиков. На весеннее дерби сюда пришли 27352 зрителя. В этом сезоне даже летом арена не всегда заполняется даже на треть. Игру против новичка РФПЛ «СКА-Хабаровск» посетили всего 8500 зрителей. У болельщиков много претензий к ценам внутри стадиона. У ЦСКА есть проблемы с организацией работ камер хранения и опустошением чаши после матчей. В этой работе прогресс есть, но завлечь народ на трибуны пока не удается. Будет ли аншлаг на дерби?

[poll id=1359]

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (37)
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зенит ничто
1502479025
конюшня -она конюшня и есть!
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xxJack
1502483196
Даже на дерби такие цены неприемлемы!А кто из регионов едит,во сколько им поездка такая обойдется?
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raritet
1502483994
Это частично ответ на вопрос малой посещаемости стадионов в России. Не всем любителям футбола доступна радость наблюдать игры на стадионе за 2-3 тысячи рублей. Если бы экономическая ситуация была получше, тогда и посещаемость повысилась бы.
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вместе с ЦСКА
1502526201
охуели с ценами..............
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Одинокий волк Маквейд
1502532830
Где Спартак - там аншлаг.
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STAFOR13
1502533261
вот и ответ ЦСКА по низкой посещаемости, это просто смешно, ставить цены такие, на матч того же Арсенала самый дешёвый билет стоит от 26 фунтов до 35 (2000 рублей), а чемпионат зрелищнее и игроки выше классом, пока наши топ клубы не поставят цену около 500 рублей за самый дешёвый билет на такие матчи дерби, полный стадион собирать будет только Спартак и Зенит. ЦСКА упрекать своих болельщиков в низкой посещаемости глупо, раз такие цены то и посещаемость будет низкая...
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Vladarg
1502536415
Платить свои кровные,чтобы лицезреть то,что по ошибке называют футболом..это кем надо быть?!
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gennadiy
1502542240
Да что вы всё с Европой то сравниваете?Какие там зарплаты а какие у нас.А пенсии у нас какие?А то тут некоторые пишут,спуститесь на землю господа болельщики.А за такую цену никто не ходит - и правильно делают
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kvm
1502545778
бизнес по-еврейски
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cord-76
1502631324
Я считаю что у коней просто мало болельщиков, все за Спартак, даже когда игра как сейчас полный отстой!
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