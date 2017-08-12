Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?

Главное московское дерби пройдет вечером 12 августа. Ограниченная продажа билетов на игру стартовала еще 2 августа. С этого дня проход на матч со «Спартаком» на фанатскую трибуну могли получить владельцы абонементов на сезон и представители официальных объединений болельщиков. С 6 августа открылась продажа для людей, пришедших на игру с ЦСКА – АЕК или на встречу «Рубином». Еще через день владельцы карты КЛС, карты болельщика или обладатели абонементов на предыдущие сезоны тоже подключились к распределению мест.

Им всем были доступны билеты за ворота с самой дешевой ценой в 1000 рублей. Естественно, что они разлетелись сразу. Свободная продажа стартовала 10 августа. Обычным любителям футбола экономнее всего можно сходить на московское дерби за 2500 рублей на центральные трибуны. За лучшие места надо заплатить 4900 рублей, а чтобы попасть в ВИП-ложу – 30500 рублей. Болельщики «Спартака» смогут посетить дерби всего за 1000 рублей. Реализацией гостевых билетов занимается их любимый клуб. У ЦСКА же возникли проблемы даже с такой продажей билетов.

Скриншот комментария с портала Чемпионат.com.

Стадион ЦСКА вмещает почти 30000 болельщиков. На весеннее дерби сюда пришли 27352 зрителя. В этом сезоне даже летом арена не всегда заполняется даже на треть. Игру против новичка РФПЛ «СКА-Хабаровск» посетили всего 8500 зрителей. У болельщиков много претензий к ценам внутри стадиона. У ЦСКА есть проблемы с организацией работ камер хранения и опустошением чаши после матчей. В этой работе прогресс есть, но завлечь народ на трибуны пока не удается. Будет ли аншлаг на дерби?

[poll id=1359]