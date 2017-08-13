Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

«Спартак» уже не чемпион

Весной мы подобное дерби уже видели. Моменты с обеих сторон, классная игра вратарей, фарт и везение – главные составляющие матча, после которого «Спартак» почти официально объявили чемпионом. Тот «Спартак» был самой сильной командой России, а ЦСКА Гончаренко только набирал ход. Через несколько месяцев ЦСКА по-прежнему только набирает, а «Спартак» постепенно спустился с планки обладателя титула.

Голкипера Реброва посадили на скамейку после пяти мячей от «Зенита». Все спартаковцы, включая Карреру, открыто поддержали Артема, но в ворота встал Селихов. «Селихов – основной голкипер? Посмотрим», – резюмировал Каррера. В матче с тульским «Арсеналом» бывший дублер Реброва сыграл уверенно. Вышел он и на дерби. Представить подобную вратарскую рокировку в чемпионском «Спартаке» было сложно. Сейчас напрашивающихся изменений все больше.

Теперь в основе «Спартака» забивает новичок Пашалич. Каррера по-новому организовывает игру, делая еще больший акцент на взаимодействие в центральной зоне. По новой модели от чрезмерного желания начал забивать даже Зе Луиш. Здесь же его быстро заменили из-за травмы. «Спартак» редактируется и тяжело готовится к Лиге чемпионов. Летнее дерби для клуба – лишь один из матчей в длинном цикле. Как и разгром от «Зенита», его никто по-настоящему не воспринимают серьезно. Но от верхней строчки «Спартак» теперь далеко.

ЦСКА еще не чемпион

Встреча с болельщиками перед началом сезона обнажила многие проблемы армейского клуба. Прежде всего, связаны они со стадионом. Если с камерами хранения и очередями на выход есть какой-то прогресс, то дерби добавило новых вопросов. Странная организация билетной продажи лишила многих болельщиков возможности посетить матч. Арена все-таки заполнилась, очереди на проход сохранялись до стартового свистка, но неприятный осадок остался.

Есть проблемы у армейцев и в игре. Игорь Акинфеев провел занятие в общей группе и даже вышел на матч, но от нервов и общей паники в игровой организации это не спасло. В защите провалы, а в атаку Гончаренко вынужденно выпустил пару нападающих Оланаре-Витиньо. Нигериец в предыдущем туре наконец-то забил, но едва ли в сегодняшнем состоянии готов для уровня основы. У ЦСКА по-прежнему ни одного трансфера, хотя в атакующую линию они явно требуются.

Весной перестройка армейской игры шла быстрыми шагами. Новая схема и внедрение внутренних резервов позволили добиться прогресса. В летнем дерби Гончаренко занимался скорее тем, что пробовал переставлять слова в предложении. В предыдущих матчах с первых минут безуспешно выходил Чалов. Теперь Федор оказался на поле в середине второго тайма, снова отыграл безрезультатно, а матч вытащили другие. Для завершения перестройки ЦСКА теперь нужны не только бодрость Витиньо и бесконечное везение. Здесь необходимо еще и добавлять новые опции.

ЦСКА обыграл «Спартак» за две минуты. Как это было

«Зенит» – будущий чемпион

Это дерби всеми составляющими натолкнуло на параллели с хоккеем. Перед матчем символический удар по мячу совершил гость из-за океана Евгений Малкин. Армейцы сделали отсылку к хоккейной арене предматчевым баннером, а в перерыве хоккеисты били пенальти Илье Помазуну. Поддержка собратьев из другого вида спорта футболистам не помогла, а отсылки к игре с шайбой напрашиваются и по-другому поводу.

«Зенит» – такой же монополист, как и хоккейный СКА. Команда из Санкт-Петербурга за летнее окно поменяла руководящий и тренерский состав вместе с половиной команды. Теперь у «Зенита» лучший коллектив в лиге по количеству и качеству. Московские команды подобным не похвастаются. «Спартаку» и ЦСКА остается вот так просто биться за вторые роли и купаться в море собственных проблем. Ресурсов и возможностей даже для решения таких задач хватает с трудом.

Зато с эмоциями все снова было на высшем уровне. Понтус Вернблум кричал на судью, болельщики обменивались взаимными оскорблениями, а Фернандес ускользал от опрометчивых подкатов Комбарова. Здесь опять раскрылись проснувшиеся голевые таланты Георгия Щенникова. ЦСКА совершил камбэк и обыграл действующего чемпиона. В рамках маленького матча эту победу можно считать огромной. Для всего чемпионата победа ЦСКА необходимым сюрпризом не стала.

Бороться за титул одними внутренними резервами ЦСКА будет тяжело. Поражения от конкурентов и провальный старт сезона теперь официально испортили гонку и «Спартаку». «У меня нет претензий к игрокам. Просто нашего максимума больше не хватает. Необходимо отдавать еще больше», – сказал после игры Массимо Каррера. Для чемпионата России такой результат дерби сложно оценить положительно. Команды же теперь в разном настроении будут готовиться к еще более значимым играм. И с этого ракурса дерби вышло интересным.

Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?