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Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

«Спартак» уже не чемпион

Весной мы подобное дерби уже видели. Моменты с обеих сторон, классная игра вратарей, фарт и везение – главные составляющие матча, после которого «Спартак» почти официально объявили чемпионом. Тот «Спартак» был самой сильной командой России, а ЦСКА Гончаренко только набирал ход. Через несколько месяцев ЦСКА по-прежнему только набирает, а «Спартак» постепенно спустился с планки обладателя титула.

Голкипера Реброва посадили на скамейку после пяти мячей от «Зенита». Все спартаковцы, включая Карреру, открыто поддержали Артема, но в ворота встал Селихов. «Селихов – основной голкипер? Посмотрим», – резюмировал Каррера. В матче с тульским «Арсеналом» бывший дублер Реброва сыграл уверенно. Вышел он и на дерби. Представить подобную вратарскую рокировку в чемпионском «Спартаке» было сложно. Сейчас напрашивающихся изменений все больше.

Теперь в основе «Спартака» забивает новичок Пашалич. Каррера по-новому организовывает игру, делая еще больший акцент на взаимодействие в центральной зоне. По новой модели от чрезмерного желания начал забивать даже Зе Луиш. Здесь же его быстро заменили из-за травмы. «Спартак» редактируется и тяжело готовится к Лиге чемпионов. Летнее дерби для клуба – лишь один из матчей в длинном цикле. Как и разгром от «Зенита», его никто по-настоящему не воспринимают серьезно. Но от верхней строчки «Спартак» теперь далеко.

ЦСКА еще не чемпион

Встреча с болельщиками перед началом сезона обнажила многие проблемы армейского клуба. Прежде всего, связаны они со стадионом. Если с камерами хранения и очередями на выход есть какой-то прогресс, то дерби добавило новых вопросов. Странная организация билетной продажи лишила многих болельщиков возможности посетить матч. Арена все-таки заполнилась, очереди на проход сохранялись до стартового свистка, но неприятный осадок остался.

Есть проблемы у армейцев и в игре. Игорь Акинфеев провел занятие в общей группе и даже вышел на матч, но от нервов и общей паники в игровой организации это не спасло. В защите провалы, а в атаку Гончаренко вынужденно выпустил пару нападающих Оланаре-Витиньо. Нигериец в предыдущем туре наконец-то забил, но едва ли в сегодняшнем состоянии готов для уровня основы. У ЦСКА по-прежнему ни одного трансфера, хотя в атакующую линию они явно требуются.

Весной перестройка армейской игры шла быстрыми шагами. Новая схема и внедрение внутренних резервов позволили добиться прогресса. В летнем дерби Гончаренко занимался скорее тем, что пробовал переставлять слова в предложении. В предыдущих матчах с первых минут безуспешно выходил Чалов. Теперь Федор оказался на поле в середине второго тайма, снова отыграл безрезультатно, а матч вытащили другие. Для завершения перестройки ЦСКА теперь нужны не только бодрость Витиньо и бесконечное везение. Здесь необходимо еще и добавлять новые опции.

ЦСКА обыграл «Спартак» за две минуты. Как это было

«Зенит» – будущий чемпион

Это дерби всеми составляющими натолкнуло на параллели с хоккеем. Перед матчем символический удар по мячу совершил гость из-за океана Евгений Малкин. Армейцы сделали отсылку к хоккейной арене предматчевым баннером, а в перерыве хоккеисты били пенальти Илье Помазуну. Поддержка собратьев из другого вида спорта футболистам не помогла, а отсылки к игре с шайбой напрашиваются и по-другому поводу.

«Зенит» – такой же монополист, как и хоккейный СКА. Команда из Санкт-Петербурга за летнее окно поменяла руководящий и тренерский состав вместе с половиной команды. Теперь у «Зенита» лучший коллектив в лиге по количеству и качеству. Московские команды подобным не похвастаются. «Спартаку» и ЦСКА остается вот так просто биться за вторые роли и купаться в море собственных проблем. Ресурсов и возможностей даже для решения таких задач хватает с трудом.

Зато с эмоциями все снова было на высшем уровне. Понтус Вернблум кричал на судью, болельщики обменивались взаимными оскорблениями, а Фернандес ускользал от опрометчивых подкатов Комбарова. Здесь опять раскрылись проснувшиеся голевые таланты Георгия Щенникова. ЦСКА совершил камбэк и обыграл действующего чемпиона. В рамках маленького матча эту победу можно считать огромной. Для всего чемпионата победа ЦСКА необходимым сюрпризом не стала.

Бороться за титул одними внутренними резервами ЦСКА будет тяжело. Поражения от конкурентов и провальный старт сезона теперь официально испортили гонку и «Спартаку». «У меня нет претензий к игрокам. Просто нашего максимума больше не хватает. Необходимо отдавать еще больше», – сказал после игры Массимо Каррера. Для чемпионата России такой результат дерби сложно оценить положительно. Команды же теперь в разном настроении будут готовиться к еще более значимым играм. И с этого ракурса дерби вышло интересным.

Билет на дерби стоит от 2500 рублей (но не для всех). Это нормально?

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Щенников Георгий Витиньо Пашалич Марио
Комментарии (40)
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Moveton
1502557814
о чемпионстве говорить ещё ой как рано
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за ЦСКА с 1980г
1502559081
Спартак отлично сыграл с Краснодаром,но проиграл Зениту и ЦСКА. ЗЕНИТ вынес Спартак,но притормозил в Екатеринбурге. Цска обидно проиграл локо и рубину,но выиграл самый важный матч первого круга..Я не знаю кто станет чемпионом,но верю..
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GM
1502559122
"Летнее дерби для клуба – лишь один из матчей в длинном цикле. Как и разгром от «Зенита», его никто по-настоящему не воспринимают серьезно. "
Понеслись отмазки ;)
Дорогой аффтар, если в клубе никто вссрьез не воспринимает такие поражения, то в топку такое руководство и добро пожаловать в ФНЛ.
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Taps
1502560896
Зенит - чемпион, дербисты - в подвал таблицы.
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Serjoga
1502561161
С такой игрой Спартаку в групповом этапе ЛЧ даже ЛЕ не светит! Так что очки в общую капилку они не принесут! И, в результате, опять 2 места в ЛЧ! Жаль!
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Жуков А
1502563031
сегодня я горжусь ЦСКА
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Правдоруб100
1502563946
"Спартак", ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!!
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giluxa1963
1502572960
ЭТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО ЧЕМПИОН ТО ЛИПОВЫЙ
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vovan55
1502575983
спартак - команда "народная", после свалившегося на голову чемпионства ребятки загуляли... обмывать так обмывать по чемпионски. возомнили из себя суперов, а на самом деле как был пшик, так и остался...
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cska-62
1502600767
"В защите провалы..."
Этот умник вообще матч видел? Ни одного голевого момента у ворот ЦСКА "Спартак" за весь матч создать так и не смог! Влетевший мяч был случайным - с рикошета, что бывает в футболе, ибо это игра! А вот армейцы создали пять-шесть голевых моментов у ворот "Спартака". Во втором тайме на выходе ошибся Селихов, и только чудо спасло "Спартак", ибо Березуцкий ударил головой и слегка промахнулся, а бил он уже по пустым воротам. Да и в первом тайме парочка голевых моментов была, не говоря уже о двух забитых мячах во втором тайме.
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