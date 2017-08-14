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    Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико


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    Голосов: 10
    14.08.2017 01:10
    Сезон в Испании открылся первым матчем за Суперкубок. «Бомбардир» рассказывает, почему у соперников в битве за трофей не получилось показать себя настоящими.

    В межсезонье «Реал» и «Барселона» понесли серьезные потери. Мадридцы потеряли Пепе, Морату и еще несколько игроков второго плана. «Барселона» потеряла Неймара. «Реал» подошел к первому матчу испанского сезона с выигранным Суперкубком Европы и неготовым Роналду. Криштиану остался на скамейке, а без него зрелище на поле выглядело адовым. Этот «Реал» еще только набирает мощь. Настоящий Мадрид мы увидим к середине сезона. Пока это была лишь его скромная копия.

    У «Барселоны» все еще хуже. Вальверде приходится решать проблему отсутствия Неймара. Жерар Деулофеу выполнять его функции пока не готов. «Барселона» перестраивается на 4-4-2, которая трансформируется в 4-3-3 лишь в позиционных атаках. Пока это выглядит слабо. Слабовато смотрятся и все игроки «Барселоны». Жерар Пике забил в свои ворота и позволил легко отличиться Роналду. «Барселона» пропустила еще, даже получив преимущество в одного игрока. И гол Асенсио, пожалуй, лучшее, что случилось в этом матче.

    Криштиану Роналду на поле тоже вышел. Его красивый мяч сначала скрасил впечатление, но две глупые карточки и удаления убили игру. «Барселона» и «Реал» еще далеко не оптимальны. «Барселона» и «Реал» еще обязательно станут лучше. В первом матче похожими на крутой футбол получились лишь последние 15 минут. Впереди ждет ответная игра, где трофей будет разыгран уже официально.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 августа 2017, 18:24

      такого судейства даже в России нет полный безпридел

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 14:06

      Делофеу вообще не тянет такие матчи...надо было выпускать Роберто в основе, а Иньесу выдвигать в атаку.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 августа 2017, 07:41

      "и еще несколько игроков второго плана"

      вот так вот, одним махом Хамес Родригес, ушедший в Баварию, стал игроком второго плана, я бы согласился если бы старенького Пепе отнесли к этой категории или почти не играющего Морату, но отнести Хамеса к игрокам второго плана это явный перебор и сразу делает статью низкосортной

      а матч был получше многих "класико", накал страстей и судья подливал масла своими слепыми решениями

      2
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      Рейтинг: +15

      Bakha_92 14 августа 2017, 07:19

      Деулофеу не стоит и 1 млн Зачем Барса выкупила его за 10.Я играю лучше него скорее его вчерашней версии.Не двигается парень вперед не обыграет один в один боиться.Неужели игрок атаки Барсы но такой мандраж у него аж было видно по телеку как он испугался передачи от Лионеля.Тормоз какой то.Нужен топовый игрок.

      0
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v > Bakha_92 14 августа 2017, 13:43

      Так в чем же дело ❓
      Вперёд, в Испанию, пройди кастинг и будешь пару лимонов заколачивать

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 06:10

      Проиграли по делу! Этот Делофеу как он играл с Шапекуенсе, и как сыграл против Реала? Ровно наоборот, Месси начинает атаку, пасует ему, а он бл"" назад!!! (( Денис вышел сыграл более менее хорошо, не побоялся идти вперед!

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 14 августа 2017, 05:39

      Судья был явно за Барсу! Что интересно теперь будет говорить Пике о судействе )))

      1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 14 августа 2017, 02:12

      +1 за скептицизм автора. Действительно в последнее время в единственном направлении пишет

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