Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

В межсезонье «Реал» и «Барселона» понесли серьезные потери. Мадридцы потеряли Пепе, Морату и еще несколько игроков второго плана. «Барселона» потеряла Неймара. «Реал» подошел к первому матчу испанского сезона с выигранным Суперкубком Европы и неготовым Роналду. Криштиану остался на скамейке, а без него зрелище на поле выглядело адовым. Этот «Реал» еще только набирает мощь. Настоящий Мадрид мы увидим к середине сезона. Пока это была лишь его скромная копия.

У «Барселоны» все еще хуже. Вальверде приходится решать проблему отсутствия Неймара. Жерар Деулофеу выполнять его функции пока не готов. «Барселона» перестраивается на 4-4-2, которая трансформируется в 4-3-3 лишь в позиционных атаках. Пока это выглядит слабо. Слабовато смотрятся и все игроки «Барселоны». Жерар Пике забил в свои ворота и позволил легко отличиться Роналду. «Барселона» пропустила еще, даже получив преимущество в одного игрока. И гол Асенсио, пожалуй, лучшее, что случилось в этом матче.

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Криштиану Роналду на поле тоже вышел. Его красивый мяч сначала скрасил впечатление, но две глупые карточки и удаления убили игру. «Барселона» и «Реал» еще далеко не оптимальны. «Барселона» и «Реал» еще обязательно станут лучше. В первом матче похожими на крутой футбол получились лишь последние 15 минут. Впереди ждет ответная игра, где трофей будет разыгран уже официально.

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