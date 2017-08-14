Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

В межсезонье «Реал» и «Барселона» понесли серьезные потери. Мадридцы потеряли Пепе, Морату и еще несколько игроков второго плана. «Барселона» потеряла Неймара. «Реал» подошел к первому матчу испанского сезона с выигранным Суперкубком Европы и неготовым Роналду. Криштиану остался на скамейке, а без него зрелище на поле выглядело адовым. Этот «Реал» еще только набирает мощь. Настоящий Мадрид мы увидим к середине сезона. Пока это была лишь его скромная копия.

У «Барселоны» все еще хуже. Вальверде приходится решать проблему отсутствия Неймара. Жерар Деулофеу выполнять его функции пока не готов. «Барселона» перестраивается на 4-4-2, которая трансформируется в 4-3-3 лишь в позиционных атаках. Пока это выглядит слабо. Слабовато смотрятся и все игроки «Барселоны». Жерар Пике забил в свои ворота и позволил легко отличиться Роналду. «Барселона» пропустила еще, даже получив преимущество в одного игрока. И гол Асенсио, пожалуй, лучшее, что случилось в этом матче.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Криштиану Роналду на поле тоже вышел. Его красивый мяч сначала скрасил впечатление, но две глупые карточки и удаления убили игру. «Барселона» и «Реал» еще далеко не оптимальны. «Барселона» и «Реал» еще обязательно станут лучше. В первом матче похожими на крутой футбол получились лишь последние 15 минут. Впереди ждет ответная игра, где трофей будет разыгран уже официально.

[poll id=1361]

Европа Барселона Реал
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
the eternal knight
1502665950
+1 за скептицизм автора. Действительно в последнее время в единственном направлении пишет
Ответить
android-uz
1502678389
Судья был явно за Барсу! Что интересно теперь будет говорить Пике о судействе )))
Ответить
Luis Figo
1502680222
Проиграли по делу! Этот Делофеу как он играл с Шапекуенсе, и как сыграл против Реала? Ровно наоборот, Месси начинает атаку, пасует ему, а он бл"" назад!!! (( Денис вышел сыграл более менее хорошо, не побоялся идти вперед!
Ответить
Bakha_92
1502684399
Деулофеу не стоит и 1 млн Зачем Барса выкупила его за 10.Я играю лучше него скорее его вчерашней версии.Не двигается парень вперед не обыграет один в один боиться.Неужели игрок атаки Барсы но такой мандраж у него аж было видно по телеку как он испугался передачи от Лионеля.Тормоз какой то.Нужен топовый игрок.
Ответить
Masteralex
1502685716
"и еще несколько игроков второго плана"
вот так вот, одним махом Хамес Родригес, ушедший в Баварию, стал игроком второго плана, я бы согласился если бы старенького Пепе отнесли к этой категории или почти не играющего Морату, но отнести Хамеса к игрокам второго плана это явный перебор и сразу делает статью низкосортной а матч был получше многих "класико", накал страстей и судья подливал масла своими слепыми решениями
Ответить
forward33
1502708764
Делофеу вообще не тянет такие матчи...надо было выпускать Роберто в основе, а Иньесу выдвигать в атаку.
Ответить
giluxa1963
1502724284
такого судейства даже в России нет полный безпридел
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+