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    Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам»

    Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент близок к переходу в «Зенит».

    «Переговоры находятся в продвинутой стадии. У нас было несколько очень хороших предложений от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам», – приводит слова агента Еlgraficochile.

    Ранее сообщалось, что за 24-летнего аргентинца петербургский клуб заплатит 10 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 16:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 19:49

      Уже по-барабану. Итак накупили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2017, 17:16

      да хоть 99,999

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 13 августа 2017, 16:12

      А почему не 97? Или 99?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > Evgeniy32 13 августа 2017, 16:48

      А в Фолауте 2 если даже с дробаша стреляешь в упор, шансы попасть 95% )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Evgeniy32 13 августа 2017, 18:07

      Потому, что в бизнесе всегда риски на форс-мажор определяются в 2%

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