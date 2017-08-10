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    Жулиано и Луан вызваны в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что ждет полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жулиано и нападающего «Гремио» Луана в составе «кудесников мяча» на ближайшие матчи в отборочном цикле к чемпионату мира-2018, сообщает GloboEsporte.

    Напомним, что за Луаном ведет охоту московский «Спартак», а также некоторые английские клубы.

    Бразильцы 1 сентября сыграют со сборной Эквадора, а 5 сентября – со сборной Колумбии. Напомним, что подопечные Тите уже обеспечили себе путевку в Россию на следующий год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 17:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 18:40

      «Кудесники мяча» в Бразилии кончились, а в Аргентине завелись.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > paracetamol 10 августа 2017, 19:14

      Кудесники мяча в Бразилии есть, просто сейчас их куда сложнее найти, чем то поколение Роналдиньо и других выдающихся бразильцев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2017, 18:14

      непонятно почему вызвали почти не играющего жулиано

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Asbjorn 10 августа 2017, 18:20

      Да глянуть в каком состоянии на данный момент..., задачу выхода они уже решили.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 августа 2017, 17:57

      Стоит при задуматься о продаже и покупке))))

      0
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