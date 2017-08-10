Жулиано и Луан вызваны в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что ждет полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жулиано и нападающего «Гремио» Луана в составе «кудесников мяча» на ближайшие матчи в отборочном цикле к чемпионату мира-2018, сообщает GloboEsporte.

Напомним, что за Луаном ведет охоту московский «Спартак», а также некоторые английские клубы.

Бразильцы 1 сентября сыграют со сборной Эквадора, а 5 сентября – со сборной Колумбии. Напомним, что подопечные Тите уже обеспечили себе путевку в Россию на следующий год.