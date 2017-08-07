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    «Ницца» объявила о договоренности со Снейдером

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Уэсли Снейдер прибыл в Ниццу для подписания контракта с одноименным клубом.

    Пресс-служба команды объявила о согласовании условий соглашения с бронзовым призером ЧМ-2014. Ожидается, что сегодня игрок сборной Голландии пройдет медосмотр и подпишет контракт. Подробности сделки на данный момент неизвестны.

    В июле 33-летний хавбек получил статус свободного агента, разорвав контракт с «Галатасараем». За турецкий клуб Снейдер выступал с 2013 года. Прежде бронзовый призер ЧМ-2014 играл за «Интер», «Реал» и «Аякс».

    В июне сообщалось об интересе к Снейдеру со стороны «Зенита».

    Источник: ФК «Ницца»

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    07.08.2017 01:29
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