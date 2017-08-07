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    Кавазашвили: «На совести Реброва – лишь пятый гол «Зенита»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от поражения красно-белых в матче с «Зенитом» (1:5) в РФПЛ.

    «Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол (на 77 минуте вратарь отправил мяч в свои ворота – прим. «Бомбардира»). Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля. «Спартаку» надо задуматься, в чем причина спада. Они явно сбавили в движении. В прошлом сезоне Промес действовал из глубины, а Зе Луиш приносил очень много пользы, играя на острие. Сегодня Зе Луиша почему-то не выпустили на поле с первых минут.

    «Зенит» выиграл за счет мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть все сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведет поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией», — сказал Кавазашвили.

    После четырех туров команда Массимо Карреры занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 01:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 12:48

      интересно отметить тональность выступающих спартаковцев до и после матча. куда делся весь пафос и пренебрежение? )))

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 августа 2017, 11:12

      С таким составом в ЛЧ - делать не х.й...

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 августа 2017, 09:16

      Давно пора Селихова в ворота. Мог и должен был Ребров мяча 2 смело брать. Про пятый вообще позорище.

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:26

      Но зато какая жирная точка в игре чемпиона!
      Попозоримся мы в этом году в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 августа 2017, 06:54

      Как раз с первого все и началось куда ты помчался? держи угол там два защитника уже бежали кока его и обвел как щенка) Непонятно только что Каррера его с Буфоном попутал? Вот ведь пока это дерьмо будет дальше стоять они Селихова в ФНЛ угробят идиоты!

      -1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 августа 2017, 05:03

      И все остальные)))

      0
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      Рейтинг: +15

      Narushitel_ 7 августа 2017, 02:16

      Все 5 голов на совести реброва... оставь он пятый мяч не коснулся бы мяч просто прошел бы... он в воротах всегда паникует надо селихову шанс дать он спокоен и отличный вратарь

      2
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      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 7 августа 2017, 01:05

      Не пора ли дать шанс Селихова? !

      4
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит > cimbalenko07 7 августа 2017, 01:18

      Пора!Согласен.

      1
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      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 7 августа 2017, 01:04

      И первый его 100%

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > cimbalenko07 7 августа 2017, 06:47

      Первый за Фернандо. Пижон.

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