Кавазашвили: «На совести Реброва – лишь пятый гол «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от поражения красно-белых в матче с «Зенитом» (1:5) в РФПЛ.

«Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол (на 77 минуте вратарь отправил мяч в свои ворота – прим. «Бомбардира»). Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля. «Спартаку» надо задуматься, в чем причина спада. Они явно сбавили в движении. В прошлом сезоне Промес действовал из глубины, а Зе Луиш приносил очень много пользы, играя на острие. Сегодня Зе Луиша почему-то не выпустили на поле с первых минут.

«Зенит» выиграл за счет мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть все сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведет поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией», — сказал Кавазашвили.

После четырех туров команда Массимо Карреры занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.