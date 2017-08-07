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Кавазашвили: «На совести Реброва – лишь пятый гол «Зенита»

7 августа 2017, 01:02
11

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от поражения красно-белых в матче с «Зенитом» (1:5) в РФПЛ.

«Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол (на 77 минуте вратарь отправил мяч в свои ворота – прим. «Бомбардира»). Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля. «Спартаку» надо задуматься, в чем причина спада. Они явно сбавили в движении. В прошлом сезоне Промес действовал из глубины, а Зе Луиш приносил очень много пользы, играя на острие. Сегодня Зе Луиша почему-то не выпустили на поле с первых минут.

«Зенит» выиграл за счет мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть все сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведет поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией», — сказал Кавазашвили.

После четырех туров команда Массимо Карреры занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ребров Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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cimbalenko07
1502057080
И первый его 100%
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cimbalenko07
1502057153
Не пора ли дать шанс Селихова? !
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Narushitel_
1502061389
Все 5 голов на совести реброва... оставь он пятый мяч не коснулся бы мяч просто прошел бы... он в воротах всегда паникует надо селихову шанс дать он спокоен и отличный вратарь
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Борз-95
1502071427
И все остальные)))
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Пестрый
1502078084
Как раз с первого все и началось куда ты помчался? держи угол там два защитника уже бежали кока его и обвел как щенка) Непонятно только что Каррера его с Буфоном попутал? Вот ведь пока это дерьмо будет дальше стоять они Селихова в ФНЛ угробят идиоты!
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Тамхар
1502083619
Но зато какая жирная точка в игре чемпиона! Попозоримся мы в этом году в ЛЧ!
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mahan
1502086567
Давно пора Селихова в ворота. Мог и должен был Ребров мяча 2 смело брать. Про пятый вообще позорище.
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Alex3920486
1502093542
С таким составом в ЛЧ - делать не х.й...
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alp
1502099306
интересно отметить тональность выступающих спартаковцев до и после матча. куда делся весь пафос и пренебрежение? )))
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