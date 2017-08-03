Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чигринский: «ЦСКА будет непросто в следующих матчах Лиги чемпионов»

Чигринский: «ЦСКА будет непросто в следующих матчах Лиги чемпионов»

3 августа 2017, 08:55
3

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский не смог ответить на вопрос относительно того, заслуживает ли ЦСКА места в групповом этапе Лиги чемпионов или нет. При этом футболист пожелал успехов в следующих матчах армейцев на евроарене.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

— АЕК играл в три «чистых» защитника, это не было излишним риском против такого соперника, как ЦСКА?

— Нам нужно было рисковать, но при этом не могу сказать, что мы играли авантюрно. Хотя такая схема достаточно новая для нашей команды. Приняли решение насытить центр оборонительной линии, при этом не забывая о том, например, как опасно по флангу вклинивается Марио Фернандес. Наш тренер в связи с этим перевел самого агрессивного флангового игрока справа на левый край, чтобы он мог противостоять Фернандесу. То есть решили сыграть с дополнительной подстраховкой. Так что авантюры здесь никакой не было, поскольку схема достаточно гибкая. Но все новое не сразу приживается и работает так, как хотелось бы. В этом плане ответный матч с ЦСКА стал для нас хорошим опытом, который позволит в дальнейшем более эффективно использовать эту тактическую схему.

— На ваш взгляд, ЦСКА заслуживает места в групповом турнире Лиги чемпионов?

— Трудно сказать... Мы с ребятами в команде после игры обсуждали эту тему, и сошлись на том, что хотели бы увидеть ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов – чтобы можно было сопоставить свою силу с более классными соперниками и понять, насколько далеко мы отстали. Но есть понимание, насколько непросто будет армейцам в следующем отборочном раунде, и я могу только пожелать успеха ЦСКА.

— Ваш товарищ по команде назвал ЦСКА машиной. Вы с ним согласны?

— Наверное, в какой-то степени так оно и есть. Но скорее это не машина по добыванию побед, а машина как отлаженный механизм. Команда знает, что делать в любой ситуации на поле, в действиях игроков есть некий автоматизм, и риск как таковой отсутствует. Может показаться, что армейцы играют очень просто, но с этой простотой они и преуспевают. То есть в плане организации игры ЦСКА смотрится очень убедительно.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Чигринский Дмитрий Фернандес Марио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SPARTAK 85
1501743424
С победой ЦСКА!
Ответить
опус 2
1501749256
А кому будет просто ?
Ответить
Tostao
1501764659
Пусть будет непросто в следующих матчах Лиги чемпионов, чем никак у "АЕКа".
Ответить
Главные новости
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+