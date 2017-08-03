Чигринский: «ЦСКА будет непросто в следующих матчах Лиги чемпионов»

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский не смог ответить на вопрос относительно того, заслуживает ли ЦСКА места в групповом этапе Лиги чемпионов или нет. При этом футболист пожелал успехов в следующих матчах армейцев на евроарене.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

— АЕК играл в три «чистых» защитника, это не было излишним риском против такого соперника, как ЦСКА?

— Нам нужно было рисковать, но при этом не могу сказать, что мы играли авантюрно. Хотя такая схема достаточно новая для нашей команды. Приняли решение насытить центр оборонительной линии, при этом не забывая о том, например, как опасно по флангу вклинивается Марио Фернандес. Наш тренер в связи с этим перевел самого агрессивного флангового игрока справа на левый край, чтобы он мог противостоять Фернандесу. То есть решили сыграть с дополнительной подстраховкой. Так что авантюры здесь никакой не было, поскольку схема достаточно гибкая. Но все новое не сразу приживается и работает так, как хотелось бы. В этом плане ответный матч с ЦСКА стал для нас хорошим опытом, который позволит в дальнейшем более эффективно использовать эту тактическую схему.

— На ваш взгляд, ЦСКА заслуживает места в групповом турнире Лиги чемпионов?

— Трудно сказать... Мы с ребятами в команде после игры обсуждали эту тему, и сошлись на том, что хотели бы увидеть ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов – чтобы можно было сопоставить свою силу с более классными соперниками и понять, насколько далеко мы отстали. Но есть понимание, насколько непросто будет армейцам в следующем отборочном раунде, и я могу только пожелать успеха ЦСКА.

— Ваш товарищ по команде назвал ЦСКА машиной. Вы с ним согласны?

— Наверное, в какой-то степени так оно и есть. Но скорее это не машина по добыванию побед, а машина как отлаженный механизм. Команда знает, что делать в любой ситуации на поле, в действиях игроков есть некий автоматизм, и риск как таковой отсутствует. Может показаться, что армейцы играют очень просто, но с этой простотой они и преуспевают. То есть в плане организации игры ЦСКА смотрится очень убедительно.