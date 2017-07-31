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Блан получил предложение возглавить сборную Турции

31 июля 2017, 10:18
10

Француз Лоран Блан, который ранее работал в «ПСЖ» и сборной Франции, может возглавить национальную команду Турции, сообщает Fotospor. Федерация футбола этой страны уже сделала официальное предложение специалисту.

На прошлой неделе президент федерации футбола Турции Йылдырым Демиронен побывал в Париже, где встретился и провел переговоры с 51-летним специалистом. В сборной Турции Блан заменит Фатиха Терима, который покинул этот пост после четырех лет работы.

На данный момент сборная Турции идет на третьем месте в своей группе в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступая командам Хорватии и Исландии.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Блан Лоран
Комментарии (10)
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Рулонъ Обоевъ
1501485859
Билан получил предложение возглавить сборную Турции
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zlobny_zenitos
1501487679
Императора - Фатиха решили слить? Что то турки не туда пошли...Блан был отличным футболистом, но как по мне, как тренер он вылез по стечению обстоятельств, у него в тот момент такая команда была, там бы и наш Красножан все бы выиграл)))
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xLINDAx
1501490301
Без Фатиха как-то турки и не турки уже будут..4 года у руля..
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Дави гниду
1502174003
Это интересно
Ответить
Дави гниду
1502174013
Посмотрим
Ответить
Дави гниду
1502174039
Едва ли получится
Ответить
Дави гниду
1502174053
Да ни за что
Ответить
Дави гниду
1502174070
Ерунда
Ответить
Дави гниду
1502174180
Фейк явный
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