Блан получил предложение возглавить сборную Турции

Француз Лоран Блан, который ранее работал в «ПСЖ» и сборной Франции, может возглавить национальную команду Турции, сообщает Fotospor. Федерация футбола этой страны уже сделала официальное предложение специалисту.

На прошлой неделе президент федерации футбола Турции Йылдырым Демиронен побывал в Париже, где встретился и провел переговоры с 51-летним специалистом. В сборной Турции Блан заменит Фатиха Терима, который покинул этот пост после четырех лет работы.

На данный момент сборная Турции идет на третьем месте в своей группе в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступая командам Хорватии и Исландии.