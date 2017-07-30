В дебюте за «ПСЖ» Алвес забил, ассистировал партнеру, выиграл Суперкубок Франции и был признан игроком матча

«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции (2:1). Трофей стал для парижан шестым в истории и пятым подряд.

Новичок команды Даниэль Алвес провел на поле весь матч. На 50 минуте бразилец сравнял счет, на 62 – отдал передачу Адриану Рабьо, забившему победный гол. Защитник был признан лучшим игроком встречи на «Грант Стад де Танжер».

Игрок пополнил состав команды Унаи Эмери 12 июля. На протяжении нескольких недель сообщалось о том, что трехкратный победитель Лиги чемпионов может перейти в «Манчестер Сити». Позже игрок извинился перед главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Прежде футболист выступал за «Ювентус», «Барселону», «Севилью» и бразильский клуб «Баия».

Для Алвеса кубок стал 36 в клубной карьере.