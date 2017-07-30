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  • В дебюте за «ПСЖ» Алвес забил, ассистировал партнеру, выиграл Суперкубок Франции и был признан игроком матча

В дебюте за «ПСЖ» Алвес забил, ассистировал партнеру, выиграл Суперкубок Франции и был признан игроком матча

30 июля 2017, 00:12
7

«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции (2:1). Трофей стал для парижан шестым в истории и пятым подряд.

Новичок команды Даниэль Алвес провел на поле весь матч. На 50 минуте бразилец сравнял счет, на 62 – отдал передачу Адриану Рабьо, забившему победный гол. Защитник был признан лучшим игроком встречи на «Грант Стад де Танжер».

Игрок пополнил состав команды Унаи Эмери 12 июля. На протяжении нескольких недель сообщалось о том, что трехкратный победитель Лиги чемпионов может перейти в «Манчестер Сити». Позже игрок извинился перед главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Прежде футболист выступал за «Ювентус», «Барселону», «Севилью» и бразильский клуб «Баия».

Для Алвеса кубок стал 36 в клубной карьере.

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Алвес Дани
Комментарии (7)
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pzdc.
1501362872
Барселоновец как никак)
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Chesn0k
1501363768
щёлкает трофеи как семечки
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Павел Буре
1501365023
Блин, не понимаю, как барса могла его отпустить БЕСПЛАТНО!!!!!
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С@НЁК.
1501386838
Мастер!
Ответить
Idol777
1501388529
Опыт не пропьешь!
Ответить
mihail200606
1501397094
Зверь... Зачем барса его отпустила...
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Alex ostrov
1501397428
Настоящему профессионалу не надо пол сезона чтобы "войти" в команду!!
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