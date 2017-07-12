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    Дани Алвес попросил прощения у Гвардиолы и «Манчестер Сити»

    Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Дани Алвес извинился перед главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой за то, что не перешел в стан «горожан», а выбрал парижан.

    «Если Пеп вместе со своим клубом обижены на меня, прошу у них прощения. Дело в том, что я пришел в «ПСЖ» с целью только побеждать», – сказал бразилец.

    До последнего момента борьбу за Алвеса вели англичане и французы, но последние предложили значительно бОльшую зарплату – 12 миллионов евро в год, из-за чего, вероятно, южноамериканец и отправился во Францию.

    Источник: Twitter

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    12.07.2017 23:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 14 июля 2017, 00:46

      ага побеждать он поехал, за такие бабки....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 июля 2017, 00:32

      "Дело в том, что я пришел в «ПСЖ» с целью только побеждать"
      лучше бы промолчал, если действительно хотел извиниться.
      Against Modern Football

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июля 2017, 23:38

      В 34 года и такую зарплату защитнику...это перебор вообще....нет слов

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