Дани Алвес попросил прощения у Гвардиолы и «Манчестер Сити»

Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Дани Алвес извинился перед главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой за то, что не перешел в стан «горожан», а выбрал парижан.

«Если Пеп вместе со своим клубом обижены на меня, прошу у них прощения. Дело в том, что я пришел в «ПСЖ» с целью только побеждать», – сказал бразилец.

До последнего момента борьбу за Алвеса вели англичане и французы, но последние предложили значительно бОльшую зарплату – 12 миллионов евро в год, из-за чего, вероятно, южноамериканец и отправился во Францию.