«ПСЖ» заплатит Алвесу 25 миллионов за два года, «Сити» готов был платить игроку 6 миллионов за сезон

Стали известны подробности перехода защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний футболист уже подписал соглашение с французской командой.

По информации источника, в «ПСЖ» бразилец заработает 25 миллионов фунтов за два года контракта.

«Манчестер Сити» предлагал Алвесу 6 миллионов.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии защитник записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 19 матчах.