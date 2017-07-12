«ПСЖ» заплатит Алвесу 25 миллионов за два года, «Сити» готов был платить игроку 6 миллионов за сезон

Во Франции у Дани Алвеса подоходный налог составит 49%, так что с этого контракта он за два года чистыми получит 12.75 евромультов. Но всё равно это фантастическое бабло для 34-летнего полевого игрока !
Стали известны подробности перехода защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний футболист уже подписал соглашение с французской командой.
По информации источника, в «ПСЖ» бразилец заработает 25 миллионов фунтов за два года контракта.
«Манчестер Сити» предлагал Алвесу 6 миллионов.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии защитник записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 19 матчах.