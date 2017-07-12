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    «ПСЖ» заплатит Алвесу 25 миллионов за два года, «Сити» готов был платить игроку 6 миллионов за сезон

    Стали известны подробности перехода защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний футболист уже подписал соглашение с французской командой.

    По информации источника, в «ПСЖ» бразилец заработает 25 миллионов фунтов за два года контракта.

    «Манчестер Сити» предлагал Алвесу 6 миллионов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии защитник записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 19 матчах.

    Источник: Skysports

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    12.07.2017 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2017, 19:56

      Во Франции у Дани Алвеса подоходный налог составит 49%, так что с этого контракта он за два года чистыми получит 12.75 евромультов. Но всё равно это фантастическое бабло для 34-летнего полевого игрока !

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июля 2017, 17:07

      у шейхов тоже есть кому анализировать возможности того или иного игрока... не зря взяли значит...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 16:52

      Неслабо Дани пристроился.... А то один клуб избавляется, другие копаются.... А ПСЖ пошёл по принципу "мастерство не пропьёшь...", купил 34-х летнего игрока и не жужжит... Это к вопросу отношения наших клубов к возрастным ИГРОКАМ....

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