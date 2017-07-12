Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дани Алвес стал футболистом «ПСЖ»

    Бразильский защитник Дани Алвес стал игроком французского «ПСЖ». Южноамериканец уже получил игровую форму, которую при этом фактически создал своими руками (см. видео). Выступать за парижан футболист будет под номером «32». Срок контракта рассчитан на два года, за время которых игрок заработает 25 миллионов фунтов.

    Ранее Алвес сообщил, что в футбол играет не ради денег.

    Футболист пополнил команду Унаи Эмери в качестве свободного агента. Его предыдущей командой был итальянский «Ювентус», с которым они в минувшем европейском сезоне играли в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 13 июля 2017, 11:47

      "Срок контракта рассчитан на два года, за время которых игрок заработает 25 миллионов фунтов. Ранее Алвес сообщил, что в футбол играет не ради денег"

      Ну конечно не ради денег. Ага.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 июля 2017, 20:18

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 18:49

      Такое ощущение , что в ПСЖ он просто пришел заработать . Никаких там титулов не будет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Noel_Шеф 12 июля 2017, 18:47

      "Ранее Алвес сообщил, что в футбол играет не ради денег." Тонко намекнули на причину перехода

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 12 июля 2017, 18:45

      25 лямов хорошие деньги, однако

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 июля 2017, 18:36

      Объясните мне кто-нибудь, почему он ушел из Ювентуса? На мой неискушенный взгляд, Юве все же сильнее и престижнее ПСЖ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11