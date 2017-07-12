Дани Алвес стал футболистом «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес стал игроком французского «ПСЖ». Южноамериканец уже получил игровую форму, которую при этом фактически создал своими руками (см. видео). Выступать за парижан футболист будет под номером «32». Срок контракта рассчитан на два года, за время которых игрок заработает 25 миллионов фунтов.

Ранее Алвес сообщил, что в футбол играет не ради денег.

Футболист пополнил команду Унаи Эмери в качестве свободного агента. Его предыдущей командой был итальянский «Ювентус», с которым они в минувшем европейском сезоне играли в финале Лиги чемпионов.