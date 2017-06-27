Дани Алвес, прощаясь с «Ювентусом»: «В футбол играю не ради денег»

Защитник итальянского «Ювентуса» Дани Алвес на своей странице в социальной сети опубликовал прощальное обращение в адрес фанатов и сотрудников «старой синьоры». В нем, среди прочего, бразилец поблагодарил туринских болельщиков за поддержку.

«Хотел бы сказать «спасибо» в адрес всех поклонников «Ювентуса», персонала команды, партнеров. Наша общая работа помогла, среди прочего, выйти в финал Лиги чемпионов. Я старался показать все свои эмоции, страсть – лишь бы мы побеждали. Если болельщики расценивают мой уход негативно, то прошу у них прощения. Я не идеален, но мое сердце чисто перед всеми вами. Кроме того, хочу поблагодарить одного из руководителей «Юве» Беппе Маротту, который предоставил мне возможность быть в этом клубе. И в футбол я играю не ради денег, а лишь потому, что живу им, люблю его.

Всем спасибо!» – написал южноамериканец.

Будучи в составе «бьянконери» Дани Алвес выиграл итальянскую Серию А и Кубок Италии.