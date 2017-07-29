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Покеттино обвинил Конте в неуважении к соперникам

29 июля 2017, 01:55
2

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал претензии Антонио Конте на победу в АПЛ и рассказал о трансферах.

«Я люблю показывать свое уважение к другим клубам. Но этого же я жду и от наших соперников. Хотел бы успокоить болельщиков: по нашей трансферной активности может показаться, что мы не ставим высоких задач, но это не так. Скоро мы проявим себя на трансферном рынке.

Уход Уокера? Мы с Кайлом много говорили об этой ситуации. Спустя девять лет в клубе он решился на новый вызов. Главным поводом для него была возможность уехать на север Англии. Его семья оттуда родом. «Тоттенхэм» доволен сделкой, игрок – тоже.

Дайер? Это, конечно, хорошо, что многие клубы интересуются нашими игроками, но за этими слухами ничего не стоит. На сегодняшний день он является игроком нашего клуба. Эрик важен для нас, и мы не собираемся его продавать. Покупка Баркли – тоже слух. Но случиться может всякое. Мы рассматриваем разные варианты», – сказал аргентинец.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша АПЛ «шпоры» заняли второе место в турнирной таблице.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Уокер Кайл Баркли Росс Почеттино Маурисио Конте Антонио
Комментарии (2)
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Sick Freak
1501294094
Fleck
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Михаил Шевченко
1501301407
Ну такое.....
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