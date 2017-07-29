Конте: «Челси» – фаворит АПЛ, но следующий сезон будет для нас большим испытанием»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил перспективы команды в следующем сезоне АПЛ и прокомментировал работу с новыми игроками.

«Фавориты ли мы? Конечно. Мы выиграли турнир в прошлом сезоне. В следующем будет трудно. Все знают, как это бывает в Англии. «Челси» стал чемпионом в сезоне-2014/15, а сезон спустя победил «Лестер». Поэтому надо быть осторожными и правильно подходить к каждому сопернику.

Трансферы качественных игроков в большие команды – это нормально. Наши конкуренты так и поступили. Следующий сезон будет для нас большим испытанием.

Игрокам важно понять, в какой футбол играет моя команда и адаптироваться. Бакайоко надо время, чтобы понять мои задумки. И с моей стороны это большая трудность, ведь введение игрока в свою систему игры требует времени.

То же самое касается и Мораты. Он усердно работает и выкладывается на каждой тренировке. Это положительный момент, но ему также надо дать немного времени на адаптацию. Я вижу в нем желание», – сказал итальянец.

Сезон-2017/18 в чемпионате Англии начнется 11 августа. В рамках матча-открытия «Арсенал» примет «Лестер».