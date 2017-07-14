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    Уокер сменил «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити»

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер стал игроком «Манчестер Сити». Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

    За новый клуб 27-летний англичанин будет выступать под вторым номером.

    По неофициальной информации, сумма трансфера составила 50 миллионов фунтов стерлингов.

    За «Тоттенхэм» Уокер выступал с 2009 года.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.07.2017 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 14 июля 2017, 22:07

      За такие бабки купить такого игрока...это Комеди-клаб.....Стоунса год назад купили и посадили на лавку, тут тебе не Бавария уже с подбором супер игроков, а новый коллектив Пеп

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 июля 2017, 20:18

      Хорош... скорость удар все четка

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 июля 2017, 19:47

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