Уокер сменил «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер стал игроком «Манчестер Сити». Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

За новый клуб 27-летний англичанин будет выступать под вторым номером.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 50 миллионов фунтов стерлингов.

За «Тоттенхэм» Уокер выступал с 2009 года.