Уокер сменил «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити»

За такие бабки купить такого игрока...это Комеди-клаб.....Стоунса год назад купили и посадили на лавку, тут тебе не Бавария уже с подбором супер игроков, а новый коллектив Пеп
Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер стал игроком «Манчестер Сити». Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
За новый клуб 27-летний англичанин будет выступать под вторым номером.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 50 миллионов фунтов стерлингов.
За «Тоттенхэм» Уокер выступал с 2009 года.
twit text
— Manchester City (@ManCity) 14 июля 2017 г.