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  • Кержаков: «Психологически «Спартаку» очень тяжело перед матчем с «Краснодаром»

Кержаков: «Психологически «Спартаку» очень тяжело перед матчем с «Краснодаром»

29 июля 2017, 00:45
19

Эксперт «Матч ТВ» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча третьего тура «Спартак»«Краснодар».

«Сейчас над игроками «Спартака» навис тяжелый груз ответственности. Болельщики ждут чемпионской игры и чемпионских результатов. Сейчас им сложнее играть, чем в прошлом сезоне. Причем с каждой мелкой неудачей будет намного сложнее.

А сейчас еще будет матч с «Краснодаром». Все понимают, что соперник очень серьезный и добиться победы будет намного сложнее, чем в предыдущих матчах. Психологически «Спартаку» сейчас очень тяжело. В матче «Спартака» с «Краснодаром» ставлю на 1:1.

Прорыв Сулейманова? Мы уже соскучились по тому, что молодой российский футболист играет в основном составе хотя бы какой-то команды Премьер-Лиги в 17-19 лет, постоянно забивает и приносит победы. Очень этого ждем. Это начало серьезного пути, и главное — не останавливаться. Думаю, Галицкий очень счастлив», — сказал экс-нападающий сборной России в эфире программы «Все на футбол».

Встреча состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Кержаков Александр
Комментарии (19)
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Опорник84
1501299436
Срочно будем ломать психологический барьер! Вокруг Спартака всегда происходит нагнетание страстей,такова доля у самого популярного клуба страны!
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Одинокий волк Маквейд
1501300535
Пусть краснодарцы молятся, как та ворона на сыр, чтобы хоть очко на Открытии зацепить.
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СШГЭС
1501301052
С чего спартачам нервничать, цель ясна, задачи поставлены, за работу, товарищи, как говорил покойный Хрущев.
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Сибирь за Спартак
1501301793
Южане могут попасть под горячую руку. Посмотрев на их защиту в ЛЕ, я отчетливо вижу не меньше двух мячей в их воротах
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Svoysvoemubrat
1501302407
Саша не делай прогнозы, это точно не твое. Лучше мальков форели в водоемы запускай.
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nik55
1501304416
Кержаков психолог---это что то новое
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insider_retro
1501307063
Доступно и внятно сказал, Александр Анатольевич!... Психологический груз давит, но и мотивирует на возврат комфортного микроклимата в команде.... А это без побед сложно и чревато!!!... Краснодару сейчас то же не просто, серьёзные потери в составе.... Победа в матче будет для обеих команд глотком воздуха....
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Gullit 76
1501307765
Победа нужна обоим клубам,но Спартаку всё - таки больше.Быки не полезут вперёд - будут играть в контроль мяча,сбивать темп с резкими контр-атаками.А Спартак как во всех играх при Каррере будет наоборот нагнетать темп и прижимать быков к их воротам.Только мысли в атаке у Спартака как - то маловато(особенно без Глушака)Будет интересный матч!
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portero
1501313621
у Краснодара полон лазарет... так что очень тяжко нашей команде, удачи!!!!!
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ulya7878
1501315979
думаю спартак соберется нужна только победа!Вперед спартак!
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