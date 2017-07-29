Кержаков: «Психологически «Спартаку» очень тяжело перед матчем с «Краснодаром»

Эксперт «Матч ТВ» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча третьего тура «Спартак» – «Краснодар».

«Сейчас над игроками «Спартака» навис тяжелый груз ответственности. Болельщики ждут чемпионской игры и чемпионских результатов. Сейчас им сложнее играть, чем в прошлом сезоне. Причем с каждой мелкой неудачей будет намного сложнее.

А сейчас еще будет матч с «Краснодаром». Все понимают, что соперник очень серьезный и добиться победы будет намного сложнее, чем в предыдущих матчах. Психологически «Спартаку» сейчас очень тяжело. В матче «Спартака» с «Краснодаром» ставлю на 1:1.

Прорыв Сулейманова? Мы уже соскучились по тому, что молодой российский футболист играет в основном составе хотя бы какой-то команды Премьер-Лиги в 17-19 лет, постоянно забивает и приносит победы. Очень этого ждем. Это начало серьезного пути, и главное — не останавливаться. Думаю, Галицкий очень счастлив», — сказал экс-нападающий сборной России в эфире программы «Все на футбол».

Встреча состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени.