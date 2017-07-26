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Гаджиев признает, что «Амкар» плохо подготовился к сезону

26 июля 2017, 14:42
2

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о причинах плохого старта команды в новом сезоне РФПЛ, а также рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Всегда стараюсь говорить о реалиях. Мы не очень хорошо подготовились к сезону, и на это есть объективные причины. За последние годы из клуба ушло 26 человек. Иногда замена оказывается удачной, иногда – не совсем. Мы не можем приглашать игроков, которые сразу будут задавать тон. Их придется какое-то время готовить…

Физическая готовность футболистов на уровне, показатели высокие. Проблема проигрышей – в другом. Проблема психологической готовности была. Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же, была проблема с разминкой – нам все время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнется матч.

Есть замечания к форвардам, но главное – проблема в опорной зоне. Травма у Фегора Огуде, ушел Бранко Йовичич. Его можно было оставить, но за него заплатили хорошие деньги. Надежда на Михаила Гащенкова, но надо его готовить. На Василия Алейникова тоже есть надежда», – сказал специалист.

К третьему туру, где команда 30 июля дома сыграет с «Ростовом», «Амкар» подходит без набранных очков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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xLINDAx
1501082064
Поборются..Амкар всегда был крепким..
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